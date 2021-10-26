Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yerlerini e devlet üzerinden açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 10:09
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yerlerini e devlet üzerinden açıkladı.
MEB'den konuya dair yapılan açıklama
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi
2021 Eylül Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgisi e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır.
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