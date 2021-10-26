Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Gün ortasında Dolar sert düştü: 9,43 TL
Gün ortasında Dolar sert düştü: 9,43 TL
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Benzine, 44 kuruş zamdan sonra 28 kuruş daha zam geliyor
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Fiyatlar arttı, trafiğe çıkan araç sayısı azaldı
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
Türkiye 'istenmeyen' krizlere yabancı değil: Çok elçi gönderdik
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
Memur-Sen'den memurlara sendikalı olma çağrısı
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
Kati Piri: Büyükelçilerin geri adımı utanç verici
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
'7 bin 300 gıda denetçimizle 81 ilde denetim yapacağız'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Faiz indirimi sonrası konut fiyatları artacak mı?
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
Erdoğan: Her evde araba var, 2. el araba yetişmiyor
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
WhatsApp üzerinden PCR testi yapan laboratuvara baskın
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Benzine 44 kuruş zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziantep'te gelin ve damada takı yerine araç lastiği hediye ettiler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde servis şoförünün düğün töreninde, çifte takı yerine minibüs lastiği hediye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 10:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Seher ve Nihat Alyukarı çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi.

Düğüne katılan davetlilerden Yasin ve İbrahim Göğebakan, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya hediye olarak süsledikleri minibüs lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alyukarı, "Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çifte araç lastiği hediye eden lastik dükkanı sahibi İbrahim Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak çeyrek altından daha pahalı olan kendi aracının lastiğini hediye etmeyi düşündük. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.

#Düğün# gelin ve damada sürpriz hediye# Hediye# İslahiye# lastik# oto lastiği
Banka müdürünün, çalışanına ölüm tehdidi dava dosyasına girdi
Banka müdürünün, çalışanına ölüm tehdidi dava dosyasına girdi
Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
Azra'nın katili inşaat mühendisinin müebbet hapsi istendi
Azra'nın katili inşaat mühendisinin müebbet hapsi istendi
Kadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız komşusunu yakaladı
Kadın avukat dedektif gibi iz sürdü, hırsız komşusunu yakaladı
Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi merdivenlerde asılı kaldı
Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi merdivenlerde asılı kaldı

Bu Habere Tepkiniz

KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil

Danıştay: FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belgelerin verilmemesi hukuka aykırı değil

Danıştay 10. Dairesi FETÖ soruşturmalarına dair bilgi ve belge istemlerinin karşılanmaması yönündeki işlemlerin ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ilke kararının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi memurluğa atanabilir mi?

Bipolar bozukluk sağlık personeli olmaya engel olur mu?
Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

Şube müdürü mü yoksa mühendis olarak mı emekli olmak avantajlıdır?

İkramiye ve maaş açısından 'mühendis' mi 'şube müdürü' mü kadrosundan emekli olmak avantajlıdır?
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Osmaniye'deki ailesine haber verildi

Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine haber verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)

Haftanın fırsat ürünleri (26-30)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri