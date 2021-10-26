AYM'den Bylock yüklü telefon için karar
Anayasa Mahkemesi Bylock programının kurulu olduğu telefonun kopyalama yapıldıktan sonra iade edilmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 10:54
Bylock programının kurulu olduğu cep telefonuyla ilgili önemli bir Anayasa Mahkemesi kararı 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Mahkeme cep telefonlarının delil toplama amacıyla emniyet birimlerince alınabileceğini ancak gerekli kopyalama işlemleri yapıldıktan sonra iade edilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme kararı, kopyalama yapılmasına, başkaca bir soruşturma olmamasına ve yargılama sona ermesine rağmen, kişiye cep telefonunun iade edilmemesinin, mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.
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