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Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?

Bahçeli: Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 11:20
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Bazı maksatlı cahiller Türkiye Cumhuriyetinin reddi mirası ile kurulduğunu söylese de tarihsel gerçeklere aykırıdır.

Şunu açıklıkla söylemeliyim ki tarihte kurulan her türk devleti bir diğerinin nizam eseridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Cumhuriyet korunup kollanması gereken bir emanettir.

100.yıla şunun şurasında 2 yıl kalmıştır. Cumhuriyet, demokrasi sistemi ile devletin yönetimidir. Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı sistemini hedef tahtasına koymuştur. Rejim değişti diyenler iflah olmaz iftira hastalığına yakalanan gafiller. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Rejimin adı Cumhuriyettir, hükümet sistemi ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir.

Cumhuriyet zalimlerin hunhar baskıları altında, emperyalistlerin saldırısı altında ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise başkentimizin bombalandığı, parlamenter sistemin duvara tosladığı bir dönemde milli diriliş ruhu olarak ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itiraz edip güçlendirilmiş parlamanter sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz'un rövanşını almak isteyen FETÖ ve PKK'nın suyuna giren yozlaşmış partilerdir. Bunlar emperyalistlerin kurşun askeri haline gelmiştir. Dün Ali Kemaller vardı bugün de aynıları ortadadır. 29 Ekim 1923'ün mihmandarı büyük Türk Milleti'dir. Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylaması ile gerçekleşmiş, Milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tasdik etmiştir. 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığı sistemine dünya üzerinde çok az şekilde karşılaşılan şekilde kansız ve kavgasız geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemi yönetim sisteminde muazzam bir reformdur. Sonumuzu hazırlamak isteyen çevrelere milli bir cevaptır.

Sistem krizine oynayan suyu bulandırarak devleti ve milleti aciz düşürmek için fırsat kollayanlar yabancı muhbirleridir. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını, gerçek demokrasiyi getireceklerini söylüyor. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyor ise yanlış söylüyor, komik düşürüyor, yanlışa sürüklüyor. Bu gidişle dost gördükleri postuna samanı dolduracaklardır.

OSMAN KAVALA ÇAĞRISINA TEPKİ

ABD'nin resmi hesabından seviyesiz bir açıklama yapıldı. Devam eden bir davanın faili ile ilgili hukuksuz bir çağrıda bulunmuşlardır. Demokratik teamüller çiğnendi, Türkiye 10 büyükelçi tarafından hedef alındı. Yürüyen bir yargısal sürece müdahale gibi bir skandala imza atmışlardır.

Kısaca söylersek bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapmıştır. Kılıçdaroğlu da aynısını seslendirmiş, İP Başkanı da yeşil ışık yakmıştır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri ve Millet İttifakı'nı dürte dürte harekete geçirmiştir. Şirret bir oyun ve tehlikeli bir rol paylaşımı sözkonusudur. Türkiye'yi sıkıştırmak, bir sonraki tehditvari adımları tetiklemek için yapılmıştır. Emeller ortaya çıkmıştır. Bu harcın içinde CHP'den İP'ine kadar siyasi partilerin varlığı utanç kaynağıdır. Kavala Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisidir.

Soros uşağı olan Kavala 4 Ağustos 2015'te yapılan bir röportajda PKK'yı rasyonel politika üretmekle ifade etmiş, bu kadar gözü dönmüştür.

AYM'YE KAVALA VE DEMİRTAŞ TEPKİSİ: SÖZDE HAKİMLER KÜLAHIMA ANLATSINLAR

29 Aralık 2017'de AYM'ye daha sonra da AİHM'e başvuru yapmıştır. AYM 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Şu adaletsizliğe bakın ki hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Çünkü failin, katilin, teröristin hak ihlaline kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar. Haydi buyursunlar, FETÖ'cüler ile bölücüler ile ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Teröre yardım ve yataklık yapan vekillerin dokunulmazlıklarının süratle görüşülmesi gerekmektedir.

Büyükelçiler Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir. Kimse hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı bağımsızlığı lekesiz ve gölgesizdir. Büyükelçi,ler yargı bağımsızlığına sabotaj yapmıştır. Dün ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Viyana sözleşmesinin 41.maddesine teyit ettiklerine yer verilmiştir. Diğer büyükelçilerde aynı açıklamayı yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemlidir. Türkiye kum torbası değildir. ABD'nin 18 Ekim bildirisinden geri adım atması önemlidir. Kavala ile ilgili hüküm verilirse cezasını burada çekmesi, daha sonra da serbest kalsın diyen 10 büyükelçiden birinin ülkesine vatandaşlıktan çıkarılarak gönderilmesi artık zarurettir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN CESUR VE KARARLI DURUŞU ABD'NİN GERİ ADIM ATMASINDA ÖNEMLİDİR"

Büyükelçiler Türkiye'ye bir nevi muhtıra vermiştir. Ahlaksızlıktır, bağımızlığımıza kumpastır, gayri kanunidir. Kimse hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı bağımsızlığı lekesiz ve gölgesizdir. Büyükelçi,ler yargı bağımsızlığına sabotaj yapmıştır. Dün ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Viyana sözleşmesinin 41.maddesine teyit ettiklerine yer verilmiştir. Diğer büyükelçilerde aynı açıklamayı yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşu tarihi bir yanlışın düzeltilmesinde önemlidir. Türkiye kum torbası değildir. ABD'nin 18 Ekim bildirisinden geri adım atması önemlidir. Kavala ile ilgili hüküm verilirse cezasını burada çekmesi, daha sonra da serbest kalsın diyen 10 büyükelçiden birinin ülkesine vatandaşlıktan çıkarılarak gönderilmesi artık zarurettir. Herkes haddini bilsin, saygısızlığa tahammülümüz yok.

#bahçeli# hükümet# cumhuriyet
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