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Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 11:09
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Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."

DW Türkçe'de yer alan haberde; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiği iddia edilmişti

#Fahrettin Altun# Mevlüt Çavuşoğlu# DW Türkçe
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