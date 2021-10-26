Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:
"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."
DW Türkçe'de yer alan haberde; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyükelçiler 'istenmeyen kişi' ilan edilirse, ben de bakanlıktan gitmek zorunda kalırım" mesajını ilettiği iddia edilmişti
Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021
Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.
Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.
Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T