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500 Türk yatırımcı Azerbaycan'a çıkarma yapacak

MÜSİAD tarafından 25. kez düzenlenecek Uluslararası İş Forumu, bu yıl 14-17 Kasım'da dünyanın farklı ülkelerinden 1.000'den fazla iş insanı ve yatırımcının katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 11:11
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500 Türk yatırımcı Azerbaycan'a çıkarma yapacak

Türkiye'den 500 olmak üzere dünya genelinden 1.000'i aşkın iş insanı ve yatırımcı Azerbaycan'da bir araya gelecek.

MÜSİAD tarafından 25'inci kez düzenlenecek Uluslararası İş Forumu (IBF - International Business Forum) bu yıl Bakü'de gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı (KOBİA) iş birliğinde gerçekleşecek etkinliğin destekçileri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimal Birliği ile MÜSİAD Azerbaycan Şubesi destekçi olarak yer alacak.

Bakü'de 14-17 Kasım'da düzenlenecek etkinlik, 500'ü Türkiye'den olmak üzere 1.000'den fazla iş insanı ve yatırımcıyı ağırlayacak. Onlarca farklı sektörün düzenlenecek panellerle ele alınacağı program, Kanada, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'dan seçkin iş insanlarını buluşturacak.

Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkati çekebilmek için Bakü'de kapılarını açacak 25. IBF Kongresi'nde; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar gerçekleştirilecek. Program kapsamında fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler düzenlenerek katılımcıların saha çalışmalarını bizzat gözlemlemesi de sağlanacak.

Düzenlenecek organizasyonla katılımcıların Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedefleniyor. B2B görüşmelerin yapılacağı etkinlik kapsamında fuar da düzenlenecek.

- "Azerbaycan'ın en büyük iktisadi çıkarması olacak"

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan önemli iş insanlarının katılımıyla Azerbaycan tarihinin en büyük iktisadi çıkarmasını yapacaklarını söyledi. Organizasyonun hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından sevindirici ve moral verici olacağını kaydeden Yarar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Karabağ'da bir savaş vardı. Azerbaycan halkı 3 bine yakın şehit verdi. Şimdi kurtarılan Karabağ'ın ekonomik kalkınma konusu Azerbaycan'ın bir numaralı gündemi. Biz de kalıcı ekonomik bir bağ kurmak ve köprüler oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle 25. IBF Zirvesini Azerbaycan'da yapmaya karar verdik. KOBİA ile yaklaşık bir yıldır süren ciddi bir çalışmamız mevcut."

- "Hedefimiz; yatırımların artması ve ticari ilişkilerin gelişmesi"

Erol Yarar, bir yıla yakın sürdürdükleri çalışmalar neticesinde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 Türk iş adamını Azerbaycan'a götüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hem Azerbaycan'da yatırım yapmak hem de ticaretimizi geliştirmek için iş adamlarımızla oraya gidiyoruz. Tarım, gıda, sağlık, turizm, altyapı yatırımları gibi çok önemli sektörler yer alıyor. 360 derece iktisadi ilişki kuruyoruz. Bunun neticesinde ülkeler arasındaki yatırımların artmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini hedefliyoruz. Karabağ'ın kalkınması konusunda orada çok önemli tarım ve maden bölgeleri var. Bu konuyla ilgilenen yatırımcılarımızı da götürüyoruz. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kendileri heyecanla bizleri bekliyor."

Yarar, sadece Karabağ'da milyarlarca dolarlık altyapı ihtiyacı bulunduğunu kaydederek, "Azerbaycan'da çok ciddi turizm, sağlık ve tarım potansiyeli var. Bunlara baktığımızda ülkeler arasındaki dış ticaret hacminin 4-5 milyar dolar artırılmasından bahsediyoruz. Bu nedenle sadece Türkiye'den 500 iş adamıyla gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Yarar, IBF 2021 için özel bir internet sitesi oluşturduklarını, etkinliğe katılmak isteyenlerin buradan tüm bilgilere ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

#Müsiad# azerbaycan
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