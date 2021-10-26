Metiner: Baraj minimal düzeyde olmalı, sıfır seviyesinde de olabilir

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, parlamenter sistemin de mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de "her derdin devası" olarak görmediğini söylerken, "sistem içinde tadilatların yapılmasına yönelik önerilerde" bulundu. Metiner, seçim barajının minimal düzeyde hatta sıfır seviyesinde de olabileceğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni dün olduğu gibi bugün de desteklediğini hatırlatan Metiner, "güçlü bir Meclis için" halkın, milletvekillerini doğrudan seçebilmesi gerektiğini söyledi.

Metiner, yazısında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yönetimde istikrar sorunu olmayacağına göre temsilde adalet ilkesi, her partinin gücü oranında Meclis'e girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. CHS, barajı anlamsız ve gereksiz kılan bir sistemdir. Milletin meclisi çoğulcu ve katılımcı olmalıdır. Baraj minimal düzeyde olmalıdır. Baraj sıfır seviyesinde de olabilir, yüzde 3-5 oranında da tutulabilir" dedi.

Metiner, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini, Yüksek Öğretim Kurulu'nun "demokratik bir anlayışla" yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

"Büyükşehir Belediye Başkanlarının görev alanı, sadece şehrin devasa hizmetleriyle sınırlı olmalıdır" diyen Metiner, yargı konusunda da "Yargı ne diğer erklerin üstünde bir vesayet organı gibi olmalı, ne de diğer erklerin emrindeki bir aparat" düşüncesini dile getirdi.

Metiner, yazısından bir süre sonra paylaştığı tweetinde de "Eksik bıraktığım öneriyle sistem tartışmalarını sonlandırayım: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en fazla oyu olan aday Cumhurbaşkanı olmalıdır. Yüzde 50,1, siyasi kutuplaşmayı derinleştirerek toplumsal barışı örselediği gibi siyasi gerilimleri de derinleştirmektedir" dedi.