Memur, başka bir şehirden hangi hallerde rapor alabilir?

Ben A şehrinde kamu personeli olarak çalışıyorum ve yıllık iznimi B şehrinde geçirecek şekilde aldım. 10.11.2021'de iş başı yapmam gerekiyor, benim 10.11.2021 de B şehrinde alacağım rapor geçerli olur mu?

Memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usül ve esaslar 657 sayılı Kanunun 105. maddesine istinaden Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık izinleri ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında, "(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(6) Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." hükümleri yer almaktadır.

Yönetmeliğin "Yıllık izinde hastalık raporu alınması" başlıklı 8. maddesinde ise, "(1) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

(2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

(3) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı tarihte bitmesi halinde, memur izinlerin bittiği tarihte görevine başlar.

(4) Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır." denilmektedir.

Memurun sahip olduğu kanuni izin hakları 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olup yıllık izin hakkı da bu kapsamda bulunmaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre memuriyet mahalli dışından alınacak hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilebilmesi için raporun kanuni izin süresi içinde alınmış olması, geçici görevle başka bir yerde bulunan personel için geçici görevle bulunduğu yerden alınması veya başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevk halinde sevkedildiği yerden alınmış olması yahutta acil durumlarda sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu gereklilikleri karşılamayan raporlar usule aykırı rapor kapsamında değerlendirilecek ve hastalık izni verilmeyecektir.

Sonuç olarak memurun yıllık izin sonrası göreve başlaması gereken tarihte aldığı hastalık raporunun yukarıda saydığımız istisnalar dışında memuriyet mahallindeki sağlık hizmeti sunucularından alınmasının gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.