Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayını bulduğu' iddia edildi

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi aktardı. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüştüğü kişinin 'liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt verdiğini' iddia eden Çapa, o kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmadığını söyledi. Çapa'nın sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Aslında, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana ve Sn Karamollaoğlu'na görüşmeye gönderdiği adaya bir itirazım yok. Ama kamuoyu bunu ikinci Ekmelettin vakası olarak algılarsa diye hazırlık yapıyor, sorumluluğu Sn Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkıyorum' diyor.

Aslında Meral Akşener, sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Sn Yavaş'tan kesin emin değilim ama, sayın İmamoğlu'nun 'yetkisiz Cumhurbaşkanı' olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

İşte o yüzden Sn Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği 'arkasında parti desteği olmayan' adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Başbakan gibi yetki kullanabilir' diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

Oradaki aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam.

Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu."