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İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan bir personelin "şartları taşımadığı" gerekçesi ile açtığı 4 davayı da sonuçlandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Kasım 2021 15:35
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İstisnai kadro ile sınavsız görevde yükselmelere Danıştay 'dur' dedi

Danıştay, .. Belediyesinde bir süre özel kalem müdürlüğü yaptıktan sonra Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak atanan personelin şartları taşımadığı gerekçesi ile hukuka aykırı buluna ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Olayda, Sayıştay Başkanlığında VHKİ olan personel ilk önce belediyeye özel kalem müdürü olarak atanmış, bir süre sonra ise Sayıştay'a tekrar yazı işleri müdürü yapılmıştır.

Bu işleme karşı 4 tane dava açılmış ve tüm davalarda ilk derece yargı yeri işlemi hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Danıştay 2. Dairesi, Sayıştay'ın yaptığı temyiz taleplerini reddederek kararı onamıştır.

Aşağıda kararlardan birinin metni verilmiş olup diğer kararlar ise şunlardır:

Danıştay 2. Daire, Esas No.: 2016/15667, Karar No.: 2020/967, Karar tarihi: 18.02.2020

Danıştay 2. Daire, Esas No.: 2016/15675, Karar No.: 2020/966, Karar tarihi: 18.02.2020

Danıştay 2. Daire, Esas No.: 2016/15672, Karar No.: 2020/968, Karar tarihi: 18.02.2020

DANIŞTAY 2. DAİRE

ESAS NO: 2016/15674

KARAR NO: 2020/969

KARAR TARİHİ: 18.02.2020

İSTEMİN KONUSU :

Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 17/05/2016 günlü, E:2015/2994, K:2016/1183sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT [X]

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava; davacı tarafından, T.C. Sayıştay Başkanlığı Sosyal ve Eğitim Tesisleri Müdürlüğü emrine "Yazı İşleri Müdürü" olarak . atanmasına ilişkin 02/07/2015 günlü, 231 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Ankara 17. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; "dava konusu uyuşmazlığın, istisnai memurlukta görev yapan bir kişinin liyakat ve kariyer ilkeleri ile hizmet gerekleri ve personel planlaması amacıyla yürürlüğe konulan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği kapsamında bulunan bir kadroya, yönetmelik hükümleri uygulanmaksızın atanıp atanamayacağından kaynaklandığı;

657 sayılı Yasa'da ve Genel Yönetmelikte, devlet memurluğunda yükselmenin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılması esasının benimsendiği, istisnai memurluklarda çalışan veya çalışmış olanların, görevde yükselme kapsamında bulunan bir kadroya sınavsız atanabilmelerine olanak tanınmasının, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi bu yönde tesis edilen bir atama işleminin 657 sayılı Yasada ve Genel Yönetmelikte belirtilen kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olacağı ve eşitlik ilkesine de uygun düşmeyeceği;

Dava konusu atama işleminden önce Sayıştay Başkanlığında "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" olarak görev yapmakta iken, istisnai memurluk statüsünde bulunan .... Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atanmış olan .'ün, istisnai memurluklar arasında sayılan Özel Kalem Müdürlüğü görevinden naklen atama yoluyla T.C. Sayıştay Bakanlığına Yazı İşleri Müdürü olarak atanmasının, istisnai memurluklarda görev yapmış olanların, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadrolara sınavsız atanması anlamına geldiği, mevzuatta istisnai memurluk kadrolarında bulunanların sınav koşulu aranmaksızın görev ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmalarına ilişkin bir düzenlenmeye yer verilmediği, istisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak oluşturmayacağı, bu nedenlerle, naklen atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Davalı idare tarafından; dava konusu işlemin, Sayıştay Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre değil 657 sayılı Kanun'un 68 ve 74. maddelerine göre tesis edildiği, memurlara, Kanunda belirtilen şartlarda verilmiş bulunan kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden kurumlar arası nakil imkanının, özel düzenlemelerle engellenemeyeceği; kariyer, liyakat, eşitlik ve hukuk devleti ilkeleri gözetilerek tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 17/05/2016 günlü, E:2015/2994, K:2016/1183sayılı kararın ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18/02/2020tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

#danıştay# görevde yükselme
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