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Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Kasım 2021 11:05
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Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığına 2005 yılında imam hatip olarak atandım ve 2. derecedeyken kurumlar arası geçişle 2019'da Bilgisayar İşletmeni olarak bir Üniversitede görevime başladım. Yeni kurumumda ilk atandığımda 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi kapsamında 2200 ek göstergeden faydalandırıldım. Ancak terfi alıp 1/1' ine yükseldiğimde Din Hizmetleri sınıfında olduğu gibi 3000 ek göstergeden faydalandırılmamaktayım. Söz konusu 3000 ek göstergeden faydalanabilir miyim?

Memurların yararlanacağı ek göstergeler 657 sayılı Kanun'un eki I ve II sayılı cetvellerde düzenlenmiştir. Genel ilke memurun kadro unvanı ve derecesi için belirlenen ek göstergeden yararlanması olmakla birlikte Kanunda sayılan bazı istisnai durumlarda memur hakkında kadro unvanı için belirlenen rakam yerine daha yüksek ek gösterge rakamı uygulanmaktadır.

Ek göstergeyle ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde, "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz..." hükümleri yer almaktadır.

İkinci paragrafta yer alan hüküm, memurun kadro unvanı için belirlenen ek gösterge yerine bundan daha yüksek farklı bir ek göstergeden yararlanmasını sağlayan istisnalardan birini oluşturmaktadır. Buna göre farklı hizmet sınıfındaki bir kadroya atanan memurun yeni kadrosu için belirlenen ek gösterge önceki kadrosu için uygulanan ek göstergeden düşük ise memur eski kadrosunda çalışmaya devam ediyormuş gibi aylık derecesine göre o kadronun ek göstergesinden yararlanmaya devam edecektir.

Bu konuya ilişkin ayrıntılar örnekleriyle birlikte 148 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer almaktadır. Tebliğde daha yüksek belirlenmiş ek göstergeden yararlanabilmek için özellikle vurgulanan hususlardan biri sınıf değişikliğinde ilk atamanın 1, 2, 3 veya 4. dereceli kadroya yapılması, diğeri ise uygulanacak ek göstergenin belirlenmesinde kazanılmış hak aylık derecesinin dikkate alınmasıdır.

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvele göre Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları 1. derecede 3000, 2. derecede ise 2200 ek göstergeden yararlanmaktadır. Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda olup bulunduğu unvan için ek gösterge belirlenmemiş olanlardan yüksek öğrenim görenlere ise 1. derecede 2200, 2. derecede ise 1600 rakamı uygulanmaktadır.

Din Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına 1, 2, 3 veya 4. dereceli bir kadroya atanan 4 yıllık dini yüksek öğrenim görmüş personel yeni unvanında önceki sınıfında kazanılmış hak derecelerine göre alabileceği ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir. Bu durumda bilgisayar işletmeni kadrosunda aylık derecesi 2 iken 2200, aylık derecesi 1 olduğunda ise 3000 ek gösterge uygulanacağını değerlendirmekteyiz.

#Sınıf değiştiren memur# ek gösterge
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