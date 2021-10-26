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Aile Bakanlığından ihtiyaç sahiplerine 60 milyar lira sosyal destek

Bu yıl içinde ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Programı kapsamında 6,5 milyar lira, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" kapsamında 2,1 milyar lira, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme kapsamında 4 milyar lira ödeme yapıldı- Salgın sürecinde 81 ildeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına her ay gönderilen periyodik paylar 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 12:00
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Aile Bakanlığından ihtiyaç sahiplerine 60 milyar lira sosyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal destek faaliyetleri kapsamında bu yıl yapılan ödemeler 60 milyar liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve dün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, 2021'de yapılan sosyal yardımlara ilişkin veriler yer aldı.

Buna göre ihtiyaç sahiplerine, 2021 Mart ayı itibarıyla üç faz halinde yürütülen Sosyal Destek Programı kapsamında 6,5 milyar lira, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" kapsamında 2,1 milyar lira, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme kapsamında 4 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 31,5 milyar lira, nakdi ücret desteği kapsamında 10,2 milyar lira, işsizlik ödeneği kapsamında 5,6 milyar lira olmak üzere yaklaşık 60 milyar lira destek sağlandı.

Salgın sürecinde 81 ildeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) her ay gönderilen periyodik paylar 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldı.

Sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması yönündeki çalışmalar kapsamında vatandaşların sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak ve sorunlarının çözümü amacıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısı bu yılın eylül ayı itibarıyla 370 oldu.

- İstihdam edilen engelli sayısı 58 bin 520'ye ulaştı

Engelli vatandaşlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yatılı hizmet veren engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2021 Eylül ayı itibarıyla 104'e, gündüzlü bakım hizmeti veren merkez sayısı 280'e ulaştı.

Engelli vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı kapsamında, kamuda istihdam edilen engelli sayısı 2002 sonu itibarıyla 5 bin 777 iken 2021 Haziran itibarıyla 58 bin 520'ye yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevi sayısı ve kapasitesi 2002 yılına göre yaklaşık 2,5 kat artarak 2021 Eylül ayı itibarıyla 162 oldu.

- Aile Sosyal Destek Programı ile 513 bin 974 haneye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında eylül ayı sonu itibarıyla 221 bin 487 kişiye eğitim verildi.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 8 bin 205 kişiye farkındalık eğitimi verilirken, Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında 7 bin 18 kişiye hizmet sunuldu.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 2021'de 513 bin 974 haneye ulaşıldı.

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