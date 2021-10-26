Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yayınlarda kişisel bilgilerin ve verilerin açıklanmasının önüne geçmek için iş birliğine gitti.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, özellikle kuşak programlarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kişisel verilerin kolayca açıklanabildiği belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a göre suç olan bu durumun önüne geçmek amacıyla RTÜK ile KVKK'nin ortak çalışma kararı aldığı bildirilen açıklamada, iş birliği protokolüne RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KVKK Başkanı Faruk Bilir'in imza koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şahin ve Bilir'in imza törenin ardından yaptığı değerlendirmeye de yer verildi.

Radyo ve televizyon yayınlarında kişisel bilgilerin açıklanmasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Şahin, Üst Kurul olarak kişisel verilerin korunmasını çok önemsediklerini vurguladı.

Bilir ise kişilerin onur ve itibarının muhafaza edilmesinin önemine işaret ederek, kişisel verilerin korunmasının hayatın her alanında gözetilmesi, görsel ve işitsel medyada bu verilerin ifşa edilmemesi gerektiğine değindi.

- Ortak seminerler düzenlenecek

İş birliği protokolüne göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurumda koordinasyon birimi belirlenecek.

Görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi konularında birlikte çalışacak.

Protokol 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birisi tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde 1 yıl süreyle aynı şartlar altında yenilenecek.