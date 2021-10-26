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Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi

Tuzla'da yaşayan Emel Yavuz, telefonuna giren virüsün ardından banka hesabından 4 bin lira para çekildiğini fark etti. Hesabını kullanıma kapatan Yavuz, kendine ait telefon numarasıyla başkasının da dolandırıldığı gerekçesiyle 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ekim 2021 13:06
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İstanbul Tuzla'da yaşayan Emel Yavuz'un telefonuna virüs girdi. Virüsün ardından banka hesabından 4 bin TL çekildiğini fark eden Yavuz'un mağduriyeti bununla da sınırlı kalmadı. telefonuna giren virüsün ardından banka hesabından 4 bin lira para çekildiğini fark etti. Hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öğrenen Yavuz, kendine ait telefon numarasıyla başkasının da dolandırıldığı gerekçesiyle 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Kendisini dolandıran kişinin yerinin tespit edilmesi ile, dolandırıcının Kuşadası'nda yemek yediğini öğrendiğini söyleyen Yavuz, "İşin garip tarafı ben mağdurum, karşı taraf mağdur ama asıl dolandırıcı ortada yok" dedi.

Telefonunu tamire götürmüştü
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Emel Yavuz, telefonunu tamir etmek için 16 Temmuz 2021 tarihinde telefoncuya gitti. Eve geldiğinde kendisi adına sanal kart hesabı açıldığını fark eden Yavuz, hesabından yaklaşık 4 bin lira para çekildiğini gördü.
Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

İddiaya göre, Yavuz'un mağduriyeti bununla da sınırlı kalmadı. Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu öğrenen Yavuz, karakola giderek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Yavuz'un sunduğu suç duyurusu dilekçesinde "Karakola çağırıldığımda Fuat K.'nin benden şikayetçi olduğunu öğrendim. Beni dolandıran kişinin Fuat K.'nin kredi kartı bilgilerim üzerinden onu da dolandırdığını anladım. Burada dolandırılan kişilerden biri de benim" ifadeleri kullanıldı.

Yavuz, dilekçesinde kendisini dolandıran kişi ya da kişilerin tespit edilmesini, haklarında "Kredi kartı ve sanal kart dolandırıcılığı" suçundan dava açılmasını talep etti.

'Mevduat hesabımda da hareketlenme gördüm'
Yavuz, telefonuna bir güncelleme geldiğini ve telefonunu kapatamadığı için eşiyle birlikte telefoncuya gittiklerini, 'Telefonunuza virüs bulaşmış olabilir' yanıtı aldığını ve yaklaşık 2 saat süren tamirin ardından telefonunu geri aldığını söyledi. Yavuz, eve gelmesinin ardından internet bankacılığına girdiğini belirterek "Mevduat hesabımda hareketlenmeler gördüm. Ertesi gün il dışına çıkacağım ve hafta sonu olduğundan dolayı pazartesi günü direkt bankaya gittim ve dolandırıldığımı gördüm. Hemen oradaki karakola gittim. Oradaki karakolda olay mahalli burası olmadığından dolayı İstanbul'da suç duyurusunda bulunabileceğimi söylediler. İstanbul'a geri döndüğümde karakola gittim. Karakolda da hakkımda şikayet olduğunu öğrendim Fuat diye bir bey tarafından. Onun ifadelerine baktığım zaman onu dolandıran numarayla bendeki numaranın aynı olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.

'Mağdurlar ortada, dolandırıcı yok'
Yavuz, şöyle devam etti:
"Dolandırıcı benim üzerime hiç bilmediğim bir sanal kart çıkarıyor ve sanal kartla karşı tarafın kartını boşaltıyor. O kartla beraber Nazilli, Kuşadası taraflarında benzin istasyonlarında, yemek restoranlarında yemek yediğini öğrendim. İşin garip tarafı ben mağdurum, karşı taraf mağdur ama asıl dolandırıcı ortada yok. Aynı zamanda savcılığa da gittim, suç duyurusunda bulundum, mağdurum. Bunun tez zamanda sonuçlanmasını, suçlunun bulunmasını istiyorum. Bu yolla bir başkaları da aynı şekilde dolandırılabilir. Dediğim gibi bu sanal kartla ilgili ne bir bilgim vardır ne de üzerime kendi adıma irademle birlikte çıkarttığım bir sanal kart vardır."

Hareketlenme olduğu sırada bankayı arayıp kartlarını bloke ettirdiğini belirten Emel Yavuz, "Bloke ettirdiğim sıralarda bir işlem yapamamış ama o arada nasıl bilgilerime ulaştı, nasıl kimlik numarama ulaştı onu bilemiyorum. Ben bu sanal kartı hiç duymadım, karakola gittiğimde duydum. Oradaki memur arkadaşlar bile bilmiyor, 'Bu nasıl bir karttır' diye internete girip baktık, savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğumuz zaman savcı bey 'Bu nasıl bir kart' falan dedi bana" ifadelerini kullandı.

'Benim adımla dolandırıyor olabilir'
Dolandıran kişinin 4 Ağustos'ta para harcama işlemlerini yaptığını kaydeden Emel Yavuz, "Ben o sıralarda Giresun'daydım" dedi. Kendisini dolandıranın bulunmasını istediğini vurgulayan Yavuz, "Benim gibi dolandırılanlar olabilir. Belki şu an da benim adımla dolandırıyordur" diye konuştu.

#telefon# virüs# Emel Yavuz
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