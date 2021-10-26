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12 metrekare eve tepki çeken kira: 3 bin 750 lira!

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki penceresiz ama doğa manzaralı (!) 12 metrekarelik daireye istenen 1250 liralık kira sosyal medyada gündem oldu. Emlakçının ilanda "fırsat" olarak belirttiği daire için istenen bedel tepki çekti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ekim 2021 13:12
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12 metrekare eve tepki çeken kira: 3 bin 750 lira!

İstanbul'da kiralık daire sayısı azalırken, dairelere istenen kira fiyatları artmaya devam ediyor

Bir emlakçının internette müşteri aradığı Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istenen kira bedeli tepkilere neden oldu.

Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. Mutfağı olmayan odanın ufak bir de penceresi bulunuyor.

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık 1250 lira. Oda için ayrıca bin 250 lira depozito, 1250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor.

Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.

Tartışma yaratan daire ilanını koyan emlakçı Oytun Mertol, "Elimdeki en ucuz fiyatlı ev şu an. O yüzden ben de ilanda fırsat diye belirttim. Biraz da böyle gösterişli açıklama yapmayı seviyorum. O nedenle bazı sitelerden tepki de çekti" dedi.

Fiyatın ev için uygun olduğunu savunan Mertol, "Mülk sahibi de bana bu fiyatı söylemişti. Bir tane binanın arka tarafında kalan bölümü. Kendine ait iki tane dairenin ortak bir lavabo alanı var. Kadıköy'de apart fiyatlarına baktığınızda tek kişilik penceresiz odalar bin 500 liradan başlıyor. Ona arkadaşınızı getirebilme şansınız yok. 'Bu ev bakımsız, buraya ben zaten arkadaşımı getirmem.' diye çok dönüş aldım. Yüzün üzerinde mesaj aldım internet üzerinden" diye konuştu.

Müşterilerin evi gördüğünde hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Mertol, şunları söyledi:

"Açıkçası bazı emlakçılar, temsili fotoğraflar yüklüyorlar. Benzer yerleri ya da Boğa Heykeli'nin fotoğrafıyla ilan giriyorlar. Müşteri eve bakmaya geldiğinde düş kırıklığına uğruyor. Bütün gerçekliğiyle fotoğrafları çekiyorum. İnsanlar fotoğrafları beğenmiyorsa gelmesin. Hiç fotoğraftaki gibi değildi yaklaşımını görmeyeyim istiyorum insanlardan."

Dairenin içeriğinden bahseden Oytun Mertol, "Banyosu bakımsız durumda. Orası 3 yıl önce bir otelin çalışanlarının kaldığı yerdi. Evin olduğu bina önceden oteldi, şu an değil. 3 yıldır kapalı kaldığı için de onlarca örümcek orayı mesken edinmiş şu anda. Her yerde örümcek ağları görebiliriz. İki odanın ortak kullandığı banyo var. Ortada dolaplı bir alan var. İçinden bir de ağaç da geçiyor. Çok hoş bir manzara yaratacak. Mutfak yok. İlanda da belirttim mutfaksız, penceresiz stüdyo daire fırsatı diye. Hiçbir yanlış yok bizde" şeklinde konuştu.

Daireyi görmek isteyenden çok daire ile ilgili olumsuz görüş paylaşmak isteyenler olduğunu söyleyen Mertol, "Ben saygı çerçevesinde olduğu sürece tüm mesajlara cevap yazmaya çalıştım. Kimi zaman söven arkadaşlarımız da oldu ne yazık ki. Ama evi görmek isteyen de var. Bir kişi 'evin dekorasyonunu ben yaparım' dedi. Öyle bir teklif aldık. Mülk sahibi 2 ay kira almamayı kabul etti. Kendisi için yenileyecek, tasarım yapacak, bir de mutfak yapabileceğini söyledi. Anlaşma aşamasındayız, ilgi de var oraya" diye konuştu.

Banka kredileri nedeniyle insanların gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekindiğini ifade eden Mertol, "Bir bakıma evler ederi fiyatları buldu ama insanların alım gücüyle karşılaştırdığımızda ne yazık ki, bu tutarlar çok yüksek geliyor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Neredeyse önceki yılın bir buçuk katı, bir buçuk katının da daha üstüne çıktı, Kadıköy bölgesi için konuşuyorum. Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de olmuş" diye konuştu.

#İstanbul#Kadıköy#kiralık daire#sahibinden
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