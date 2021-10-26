İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2022'de COVID-19 salgını sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda, istihdamın bir önceki yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması hedefleniyor.

İşsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne katılma oranının da toparlanarak, 2022'de 1 puan artışla yüzde 52,4'e ulaşması öngörülüyor.

SGK'ya 280 milyar lira bütçe transferi yapılacak

Gelecek yıl sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 675,8 milyar lira, toplam giderlerinin 714,7 milyar lira ve gelir-gider açığının 39 milyar lira civarında olması öngörülüyor.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oran olarak gelirlerin yüzde 8,6, giderlerin yüzde 9,1 ve açığın yüzde 0,5 olması bekleniyor.

SGK'ya 2022'de faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dahil olmak üzere toplam 280,7 milyar lira tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması planlanıyor.

Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 28,5'e düşürülecek

Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıt dışı istihdam oranının yüzde 28,5'e düşürülmesi planlanıyor.

Ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9'a düşürülmesi hedefleniyor

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK'lar ile eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenecek. İş ekipmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve yerli üretim özendirilecek. Bu çalışmalarla, ölümlü iş kazası oranının yüz binde 5,9'a düşürülmesi hedefleniyor.