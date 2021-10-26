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'Yeni nüfus şefleri' muhtarlıklara kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus müdürlüklerinde bulunan işlem ekranlarının muhtarlıklarda da kurulacağını belirterek, "Nüfus idaresine gitme ihtiyacı kalmayacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 15:45
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'Yeni nüfus şefleri' muhtarlıklara kurulacak

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kadın Muhtarlar Derneği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1947'de yapılan muhtarlık seçimlerinin kanunsuz olduğu iddia edilerek yenilenmek istenmesi karşısında Arslanköylü kadınların verdiği mücadeleyi anlattı, kadınların "Sandık namustur" sözünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Kadın muhtar sayısının 2004'te 117 olduğunu anımsatan Soylu, bu rakamın şu an 1123'e çıktığını, bunun alkışlanması gerektiğini belirtti.

Kadın muhtarların başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Soylu, kadınlara "muhtar adayı olun" çağrısı yaptı, vatandaşların da kadın muhtarlara güvenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın belediye meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları konusunda hassasiyetinin olduğunu ifade eden Soylu, 2014'teki yerel seçimlerde bir ilin belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde Erdoğan'ın erkek adayların sayısını fazla bularak "5 erkek adayı silin yerine 5 kadın yazın" talimatı verdiğini hatırlattı. İçişleri Bakanı Soylu, kadınların daha etkin ve söz sahibi olmasını istediklerini dile getirdi.

- "Yeni nüfus şefleri..."

Muhtarlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Soylu, "Düzenleme çalışmamızda yeni adımlarımız var. Bunlardan bir tanesi de muhtarlarımıza bir aylık yıllık izin hakkı. Bunlarla ilgili federasyonlarla, konfederasyonlarla, muhtarlarla görüşüldü. Meclis'e gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çalışın talimatı var." dedi. Süleyman Soylu, kadın muhtarların da doğum izni talebinde bulunduğunu anımsattı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugüne kadar 50 buluşmada, 30 bin 511 muhtarla bir araya geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlıklarda nüfus hizmetlerine yönelik başlatılacak yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Nüfusu çok yüksek olanlardan başlayıp, mesela 50 bin, 60 bin, 100 bin nüfus... Nüfus müdürlük hizmetlerimizi muhtarlık ofisine getireceğiz. Biz şimdi yeni bir model kurduk. Nüfus idarelerine gittiğinizde oradaki 'Kiosk' cihazlarını görüyorsunuz. Onları modernleştirdik, onları kaldırıyoruz. Onların yerine şimdi üretmeye başladık, yeni 'Kiosk'lar yapıyoruz. Her türlü işlemi orada yapabilecek. Nüfus idaresine gitmeye ihtiyacı kalmayacak. O 'Kiosk' üzerinden nüfus cüzdanı müracaatı da yapabilecek, her türlü adres değişimini gerçekleştirebilecek. Ben onlara yeni nüfus şefleri diyorum. Büyük muhtarlıklarımıza da onları kuracağız. Daha sonra nüfus sayısına göre diğer yerlere kuracağız."

- "Muhalefet partileri, 10 büyükelçiye 'haddinizi bilin' deselerdi"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, zorlukların Türkiye'yi yıldırmadığını aksine güçlendirdiğini belirtti.

Soylu, oluşturulmak istenen küresel baskıyı izlediklerini, farklı operasyonlarla Türkiye'nin bir cendereye sokulmak istendiğini söyledi.

10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarından geri adım atmasına da değinen Soylu, "Muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye, 'Haddinizi bilin' deselerdi, bu denebilirdi. Bizim ülkemizin iç işlerine karışmak kimin haddine." görüşünü paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Avrupa Birliği Toplantısı'nda karşılaştığı tavır üzerine gösterdiği tepkiyi hatırlattı. Soylu, bunun üzerine dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, "Sayın Başbakanı sonuna kadar destekliyoruz, uçağa atlayıp gelsin, Türkiye adına yaptığı onurlu davranıştır. Biz bunu iç siyaset malzemesi haline getirmeyiz, tam tersi onunla birlikte oluruz" dediğini aktardı.

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Memleket, millet meselesi söz konusu olduğunda hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Soylu, bu tavrın da örnek bir tavır olduğuna işaret etti.

Soylu, "Onlar geri adım atmak zorunda kaldılar, Türkiye'nin gücünü o 10 büyükelçi de o ülkeler de bir vesileyle görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz, döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler. Kararı da milletin iradesi verir." sözlerini sarf etti.

- "53 bin muhtardan 1123'ü kadın, sayı az ama özgül ağırlığımız yüksek"

Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ise kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, 26 Ekim'in, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara muhtar ve aza olma hakkı verilişinin 88. yıl dönümü olduğunu anımsattı. Erenoğlu, bu özel günde Atatürk'ü şükran ve minnetle andıklarını belirtti.

Kadın Muhtarlar Derneği'nin 2013 yılında, bir araya gelen 7 yürekli kadın tarafından kurulduğunu vurgulayan Erenoğlu, "Günümüze kadar çok ciddi mücadeleler verdik. Erkek egemen bir toplumda kadının varlığını, gücünü göstermek kolay değil. 53 bin muhtardan 1123'ü kadın. Bu sayı az ama özgül ağırlığımız çok yüksek." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun kongreye katılmasının, devletin kadın muhtarları ne kadar önemsediğinin bir göstergesi olduğunu belirten Erenoğlu, bundan sonra yollarının uzun olduğunu söyledi.

Salgın döneminde muhtarların alanda özveriyle çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu anlatan Erenoğlu, muhtarlığın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu kanıtladıklarını ifade etti.

Bütün sorunlarını İçişleri Bakanı Soylu'ya ilettiklerini ve sorunlarının çözümü için büyük emek harcandığını dile getiren Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları ısrarla takip edeceğiz ve sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağız. Emniyet görevlileriyle uyum içinde çalışıyoruz. Mahallelerimizde asayiş sorunları artık daha hızlı çözülüyor. Muhtarlık kurumu açısından birçok değişim ve dönüşüm Sayın Bakan öncülüğünde yapıldı. 'Muhtarlar yerel yönetimin kılcal damarları' derler. Biz, yerel yönetimlerin kılcal damarları değiliz, kılcal damarlar çabuk patlar. Ana damarlardan biriyiz, toplar damar sayılırız."

#İçişleri Bakanı# Süleyman Soylu
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