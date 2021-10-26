Facebook'un temsilcisi TBMM'de sunum yapacak

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu'nun geçen hafta müjde verdiğini açıklayarak, "4 Kasım'da ilk defa Facebook'un temsilcisi Türkiye'ye gelecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Sırada Twitter'ın temsilcisini çağıracağız" dedi.

Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmalarının çok önemli olduğunu anlatan Yayman, "Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kazanımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok çok önemli bir adımı olarak görüyoruz. 'Evet ama yetmez' diyoruz. Temsilciliklerin kağıt üstünde kalması, burada temsilcilerin fiziken olmamaları, personelinin olmaması çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Türkiye yalan haber üretiminde birinci sıradadır" dedi.