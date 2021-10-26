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Bakan Özer: 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacağını, projenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullara aktardıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 15:51
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Bakan Özer: 57 bin 108 okul arasında kütüphanesiz okul kalmayacak

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını ifade ederek, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak bu projeyi himayelerine alan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Ülkelerin kalkınmasında ve refah seviyesinin artmasında beşeri sermayenin kritik rol oynadığına işaret eden Özer, beşeri sermayenin niteliğinin artmasında da ana unsurun eğitim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne kadar eğitimde devasa hamleler yapıldığının altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldı. Böylece eğitime erişim her kademede artırıldığı gibi kitleselleşmesi, yani toplumun her kesiminin kolaylıkla eğitime erişimi sağlandı. Örneğin, 2000 yılında yüzde 44 olan ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 88'e ulaştı. Yükseköğretimde okullaşma oranı, 2000'li yıllarda yüzde 14 iken bugün yüzde 44'e ulaştı. Bu dönemde okullaşmanın artması ve eğitimde niteliğin iyileşmesi için öğretmen sayımız ortaöğretimde yaklaşık üç katına, ilköğretimde ise iki katına yükselmiştir. Bu artışlarla birlikte tüm öğretim kademelerimizde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azalarak ilk defa OECD ortalamalarını yakaladı.

2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri üzerinden açık bir şekilde görebiliyoruz. Eğer eğitime son 19 yıldaki devasa yatırımlar yapılmasaydı bugün eğitimde kaliteyi konuşamazdık."

Eğitim sistemindeki bu devasa büyümenin, kaliteye rağmen değil, tam tersine kalite odaklı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Özer, PISA ve TIMSS gibi uluslararası öğrenci başarı araştırmalarının sonuçlarının da eğitim sisteminde kalite artışlarını doğruladığını söyledi.

"Elbette daha yapacak çok işimiz var" diyen Özer, artık, Bakanlık olarak kalitenin sürekli artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.

- Okul öncesi eğitim hedefleri

Eğitimde fırsat eşitliğinde oldukça kritik olan okul öncesi eğitime erişimde Emine Erdoğan'ın himayeleri ve destekleri ile yeni bir seferberlik başlattıklarını kaydeden Özer, "2022 yılı sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'lere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm planlamalarımızı, bütçe ayarlamalarımızı yaptık." dedi.

Bu doğrultuda yakın zamanda ilk adımı attıklarını ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıkları "İstanbul'da 100 Anaokulu Yapım Projesi"nin başarılı şekilde devam ettiğini aktaran Özer, konuşmasının bu bölümünde "100" ifadesi yerine dili sürçerek "1000" ifadesini kullandı. Özer'in, bu sırada "1000 değil, 100, Allah söyletti" şeklindeki sözleri de salondakileri gülümsetti. Bakan Özer, "750 anaokulu hedefliyorduk, inşallah 750 hedefini de 1000'e tamamlama olarak gerçekleşecek." sözlerini sarf etti.

- "Kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek verecek"

Mahmut Özer, okullar arası imkan farklılıklarını da azaltacaklarını belirterek, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin de bu amaçla başlattıkları çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, şu bilgileri verdi:

KAPAT [X]

"Proje kapsamında, okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzdan kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projemiz ile amacımız, öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır. Ülkemiz münevverlerinden Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi 'Kitaplar, istikbale yollanan birer mektuptur'. Güncelleyeceğimiz veya yeni yapacağımız kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının karşılanmasına Kültür ve Turizm Bakanlığımız destek verecek."

Özer, projeye katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarını sundu ve projenin çocuklara hayırlı olmasını diledi.

#meb# Milli Eğitim Bakanı# Mahmut Özer# kütüphane
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