Navigasyona uyan sürücü merdivenlerde asılı kaldı

Kullandığı otomobil ile Karaalioğlu Parkı'nın trafiğe kapalı bölümüne gelen sürücü, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.

Vatandaşların yardım çağrısına aldırmayan sürücü, otomobiliyle merdivenlerin bir bölümünden indi. Bir süre merdivenlerin üzerinde hareket eden otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü otomobilden indirdi. Yapılan alkol testinde sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karakolda ifadesi alınan sürücü, Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını ve kendisini bir anda merdivenlerde bulduğunu söyledi.

Öte yandan kadın sürücünün merdivenlerden inme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.