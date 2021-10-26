11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Ekim 2021 16:19
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan, 1'i de doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bilgin, bu ilaçlardan 2'sinin yerli üretim olduğunu belirtti.