AK Parti'den CHP'nin tezkereye 'hayır' kararına ilk değerlendirme

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceği yönündeki kararını değerlendirdi.

Tezkerenin, Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, bu irade beyanının, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduklarını ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceklerini ifade ettiğini bildirdi.

Çelik, bu irade sayesinde, Türkiye'nin sınırları yakınında kurulmak istenen terör devletçiklerinin ortadan kaldırıldığına işaret ederek, "Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yüce Meclis'in takdirine sunulan tezkereler, Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder." görüşünü paylaştı.

Tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini dinlediklerini vurgulayan Çelik, "Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 'hayır' oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının, 'süresini' tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik, Türkiye'nin kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır. Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin, yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir. Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak, milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır."