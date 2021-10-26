Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 16:46
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü belirtildi.
Türkiye'den Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı vurgulanan açıklamada, yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.