Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış kurdelesini kesip incelemelerde bulunduktan sonra, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Daha sonra Ağalı köyüne gelen Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti, heyetler arasındaki görüşmeler de başladı.

Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Azerbaycanlı bakanlar da hazır bulundu.