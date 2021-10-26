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Her 5 doktordan 3'ü uzmanlık için Gazi Tıp'ı tercih ediyor

Bu yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) ilk 5 hekimden 3'ünün tercihi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, "Bir uzmanlık öğrencisi bizleri tercih ettiğinde o konuda alt bilim dalında ulusal ve uluslararası yetkinliği ve etkinliği olan birilerinde eğitim alma şansına sahip oluyorlar. Şu anda da Gazi Üniversitesi'nin birçok bölümünde biz bu alt yapıyı kurduk. Bu konuda da diğer üniversite hastanelerine örnek olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ekim 2021 19:48
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Her 5 doktordan 3'ü uzmanlık için Gazi Tıp'ı tercih ediyor

2021-2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), 2'nci dönem tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Bu doğrultuda uzmanlık eğitim alacak ilk 5 hekim adayının 3'ünün tercihi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. Tercihler, 1'inci Hacettepe Radyoloji Bölümü, 2'nci Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümü, 3'üncü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü, 4'üncü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü ile 5 ve 6'ncı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü şeklinde sıralandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olduklarını ve dünya standartlarında hizmet verdiklerini söyledi. Ulusal ve uluslararası çapta öğretim üyesi sayılarının çoğunlukta olduğunu belirten Polat, "Son yıllarda da hepimizde biliyoruz ki, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Gazi Hastanesi tercih edilir boyuta geldi. En son 2021-2022 Eylül ayı Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda ilk 5'e giren 3 uzmanlık öğrencisinin 2'nci sırada gazi Genetik Bölümü'nü, 3'ncü sırada Gazi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nı, 5 ve 6'ncı sırada ise, Gazi Plastik Cerrahi Bölümü'nü tercih etmeleri bizleri çok gururlandırdı. Bu tesadüfi bir şey değil. Geçmiş yıllarda TUS 1'incisi ve 2'ncisi ve 3'üncüsü yine hastanemizde uzmanlık kazanmışlardı. Bu sene onların adının geçmemesi bu dönemde o bölümlerde araştırma görevlisi kadrosunun açılmamasından kaynaklıdır. Şu anda iddiamız şudur ki, her bir bölümümüz araştırma görevlileri için ilk 3 tercih sırasına gireceklerdir" diye konuştu.

'DİĞER ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE ÖRNEK OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. Polat, uzmanlık öğrencilerinin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etmeleri için özellikle alt yapılarını zenginleştirmeleri gerektiğini kaydederek, "Uzmanlık öğrencilerinin hiçbiri tesadüfi olarak ana bilim dalını tercih etmiyor. O ana bilim dalındaki öğretim üyelerinin kalitesi, çıkan yayınların sayısı, fiziki şartların, alt yapının özelliği ve özellikle de o ana bilim dalının yurtdışındaki çok özel kliniklerle bağlantılarını araştırıp geliyorlar. Bizde bunları referans alacak şekilde özellikle ana bilim dalındaki öğretim üyelerinin akademik aidiyetlerini ayrıştıracak şekilde ilerliyoruz. Bu kapsamda spesifik alanlara yetişmek gerekiyor. Dolayısıyla da her bir ana bilim dalının bu şekilde spesifik olarak çalışan alt bilim dalları şeklinde organize etmeye çalışıyoruz. Bir uzmanlık öğrencisi bizleri tercih ettiğinde o konuda alt bilim dalında ulusal ve uluslararası yetkinliği ve etkinliği olan birilerinden eğitim alma şansına sahip oluyorlar. Şu anda da Gazi Üniversitesi'nin birçok bölümünde biz bu alt yapıyı kurduk. Dolayısıyla da çıkan yayınların sayısı, verilen eğitim tabii bunlar zamanla duyuluyor. Şu anda Gazi Üniversitesi'nin bu kadar tercih edilmesinin nedeni de bence bu. Bu konuda da diğer üniversite hastanelerine örnek olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI AKREDİTASYON SERTİFİKALARINI ALMAK'

Yüksek düzeyde çalışan bir hastane oldukları için çok hasta gördüklerini ifade eden Polat, "Dolasıyla hem dahili hem de cerrahi bölümlerde asistanlık yaptığınız süre içerisinde aldığınız eğitim o kadar önemlidir. Şu andaki hasta hacmi ve alt yapımız açıkçası asistanların çok iyi bir eğitim almasını sağlıyor. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetleri sürerken ulusal ve uluslararası kongreler oldukça önemlidir. Biz özellikle o kongrelere asistan arkadaşlarımızı da götürmeye çok dikkat ediyoruz. Orada eğitim-öğretim faaliyetleri yine o kongrelerde devam ediyor. Hastanemizin ilgili ana bilim dallarının büyük bir kısmı ulusal ve uluslararası akreditasyon programına kayıtlıdır. Amacımız bütün ana bilim dallarımızın bu akreditasyonlara eş değer olmasıdır. Hedefimiz ilk 5 sene içerisinde ana bilim dallarımızın hepsinin hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon sertifikalarını almak" diye konuştu.

'YURT DIŞINA GİTMELERİ İÇİN İMKANLAR SAĞLIYORUZ'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Ceylan, TUS'ta Kulak Burun Boğaz Kliniği'nin tercihte biraz daha öne geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde akredite programlarının oldukça fazla olması, genç öğretim üyeleri teknolojinin özellikle teşhis ve tedavide özellikle yoğun bir şekilde kullanılması gibi yüksek lisans ve doktora programlarında yoğun olması nedeniyle Gazi Üniversitesi daha çok tercih ediliyor. Kulak Burun Boğaz Kliniği ise, bunların arasında biraz daha öne geçiyor. 2021-2022 TUS'ta 3'üncü ve 13'üncü öğrenciler bizi tercih etti. Bu bizim için büyük bir gurur tablosu. Kliniğimizin akredite olması, kliniğimizde kullanılan yüksek teknolojik imkanlar doktora ve yüksek lisans programları sayesinde bu öğrencilerin tercihi olduğumuzu düşünüyoruz. İnterdisipliner yaklaşımlarda oldukça önemlidir. Biz Kulak, Burun, Boğaz Polikliniği olarak beyin cerrahisi, onkoloji, dermatoloji, plastik cerrahi ve genel cerrahi bölümleriyle bir arada çalışıyoruz. Tam donanımlı Kulak, Burun, Boğaz uzmanı olmak için önce güçlü bir altyapıya sahip olmak lazım. Bunun dışında iyi eğitim beraberinde de o eğitimle beraber çeşitli tecrübeler edinilmeli. Bizde tabii üniversite olarak hem onlara erasmus programları ile yurt dışına gitmeleri için imkanlar sağlıyoruz ve bunun yanında da yüksek lisans ve doktora programlarında da önlerini açıyoruz. Tüm öğrencilerimize çeşitli dallarda özellikle Kulak, Burun, Boğaz bölümünün ileri teknoloji gerektiren alanlarında yüksek lisans tezleri veriyoruz. Bu tezler üzerinde çalışmalarını istiyoruz. Bunun dışında arkadaşlarımıza çeşitli çalışma konuları veriyoruz. Kongre ve toplantılara da katılım sağlayarak, o toplantılarda da konuşma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Gazi Hastanesi'ni tercih etmelerinin ana sebebi, güçlü bir klinik kadro, kuvvetli bir alt yapı ve her türlü Kulak, Burun, Boğaz Bölümü ve diğer alanlar ile ilgili branşalara mutlidisipliner yaklaşım felsefesi geliştirmesi."

#Fazlı Polat#
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