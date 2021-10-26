Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu

Gıda fiyatlarındaki artış tüketicinin alım gücünü her gün biraz daha düşürüyor. Daha uygun fiyatlara satış yapan tarım kredi kooperatifleri de maliyetlere dayanamadı, bazı ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Fiyatlar zincir marketlerle aynı seviyelere çıktı. Haber Global muhabiri Ela Sezen ve kameraman Zafer Bir'in haberi.