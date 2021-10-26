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Salih Memişoğlu cinayeti sanığı: İstemeyerek ateş ettim

Çekmeköy'de metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'in silahla ateş edilerek öldürülmesi ve 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ile 30 yıla kadar hapsini istedi. Mütalaada diğer 4 sanığın ayrı ayrı beraat etmesi istenirken savunma yapan sanık Öztürk, "Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. Kargaşada ne oldu bilmiyorum, silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor, hayatım bitti. Ben ona istemeyerek ateş ettim, çok pişmanım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Ekim 2021 20:48
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Salih Memişoğlu cinayeti sanığı: İstemeyerek ateş ettim

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk getirildi. Tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş'in de katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Öztürk savunmasında Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesindeki çay bahçesinin işletmesi için Salih Memişoğlu'yla anlaştıklarını, Memişoğlu'na çok yardım ettiğini fakat bir süre sonra Memişoğlu'yla anlaşamayarak tartışmaya başladıklarını söyledi. Memişoğlu'nun kendine ait işletmesini yıktırdığını, bu nedenle Memişoğlu'nu olaydan önce CİMER'e şikayet ettiğini iddia eden sanık Öztürk, olay günü Salih Memişoğlu'yla görüşmek için Çekmeköy'e gittiğini, Memişoğlu'nun önce kendisiyle görüşmek istemediğini ve sonrasında ofisine çağırdığını kaydetti.

'BEN ONA İSTEMEYEREK ATEŞ ETTİM ÇOK PİŞMANIM'

Ofisteki diğer insanların çıkarılması istediğini fakat Memişoğlu'nun kabul etmediğini söyleyen sanık Öztürk, "Benim paramı malımı gasbettin, gururumla oynadın, ben paramı istiyorum' dedim. Sana verecek bir kuruşum yok, alabiliyorsan al' dedi. Ne yapayım diye düşündüm, her zaman silah taşırım. Bunu rehin alayım bununla dışarı çıkayım diye düşündüm ancak silah çekecek fırsatım yoktu. Masaya yaklaşıp seri bir şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurunca silah ateş etti. Benim böyle niyetim yoktu, arkamdaki elime vurunca olanlar oldu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. Kargaşada ne oldu bilmiyorum, silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor, hayatım bitti. Ben ona istemeyerek ateş ettim, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 9 Haziran 2021'de sanık Mustafa Öztürk'ün tabancayla Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul isimli iş yerinde Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'i ikişer el ateş ederek kasten öldürdüğünü belirtti. Mütalaada sanık Öztürk'ün olay yerinde bulunan Osman Özgölet'i de silahla ateş ederek yaraladığı ve Özgölet'in hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

MEMİŞOĞLU'NUN YANINA GİDEREK KAFASINA DOĞRU TEKRAR ATEŞ ETTİ

Tanık Tunahan Özgölet'in ifadesine de yer verilen mütalaada Özgölet'in sanık Öztürk ile Salih Memişoğlu arasında alacak verecek meselesiyle ilgili tartışmaya başladıklarını, Öztürk'ün tartışma sırasında Memişoğlu'na ateş ettiğini, Salih Memişoğlu'nun Mustafa Öztürk'e 'Yapma' dedikten sonra yere düştüğünü söylediği hatırlatıldı. Sanık Öztürk'ün Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e birkaç el ateş ettiği, Mustafa Öztürk'ün de kapının orada yerde yatan Salih Memişoğlu'nun yanına giderek kafasına doğru tekrar ateş ettiği şeklinde tanık beyanı olduğu mütalaada belirtildi.

Mütalaada sanık Öztürk ile maktul Memişoğlu arasında alacak verecek ilişkisinden kaynaklanan önceden bir husumet bulunduğu, bu husumet nedeniyle sanık Öztürk ile maktul Memişoğlu'nun daha önce de sık sık tartıştığı ve aralarında husumet oluştuğu anlatıldı. Husumet nedeniyle Öztürk'ün Memişoğlu'nun iş yerine suçu işlemeye elverişli bir silahla gitmesi değerlendirildiğinde Öztürk'ün 'Kasten öldürme' eylemini tasarlayarak işlediğinin kabul edilmesi gerektiği mütalaada öne sürüldü.

1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ OLMAK ÜZERE 2'KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu'na karşı işlediği 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken Ömer Faruk Zengin'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan da müebbet hapsi talep edildi.

Ayrıca sanık Mustafa Öztürk'ün Osman Özgölet'e karşı işlediği 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 3 müştekiye karşı işlediği 'Silahla tehdit' suçlarından toplamda 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

4 SANIĞIN AYRI AYRI BERAAT ETMESİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş'in 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı beraat etmeleri talep edildi. Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Mustafa Öztürk "Bu işin tek mağduru benim. Söylenenlerin hepsi iftira ve komplodur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

#metafizik uzmanı# Salih Memişoğlu
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