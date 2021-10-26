Yabancı acil tıp uzmanlarından Türkiye'nin 'acil servis yönetimi'ne övgü

Bazı kongrelere katılmak için Antalya'ya gelen Uluslararası Acil Tıp Federasyonu Klinik Uygulama Komitesi Eş Başkanı Eric Revue, AA muhabirine, Fransa Lariboisiere Hastanesi Acil Servisine de başkanlık ettiğini, acil servis yönetiminde uzman olduğunu söyledi.

Türkiye'nin misafirperverliğinden etkilendiğine değinen Revue, birçok ülkede kongrelere katıldığını ancak Türkiye'deki acil tıp kongrelerinin daha başarılı olduğunu, genç doktor ve hemşirelerin pratik yapma imkanı bulduğunu ifade etti.

Revue, acil servis girişlerinin en fazla bulunduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Aşırı kalabalık acil servislerde yönetimin nasıl yapılması gerektiğini Türk meslektaşlarımızdan öğreniyoruz. Türkiye bu konuda çok iyi. Sizin bir günde baktığınız hasta sayısı binlerle ifade edilirken bizim maksimum 200 kişidir. Türkiye'de aşırı kalabalık acil servislerde nasıl çalıştıklarını, ne yaptıklarını öğrenmek için önemli bir fırsat buldum." diye konuştu.

Fransa'da ilk Kovid-19 vakaları görülmeye başlandıktan sonra yoğun başvurulara şaşırdıklarını vurgulayan Revue, "Daha önce acil servise hiç bu kadar fazla sayıda başvuru yapan hasta görmemiştik. O yüzden ilk etapta ne yapacağımızı şaşırdık ama şu anda Fransa'da koronavirüsün sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Etkin bir aşılama programı yürütülüyor." dedi.

"Amerika'da Kovid-19 hala bizi zorlayan bir süreç"

Eski Amerika Acil Tıp Derneği Başkanı ve Alabama Üniversitesi Öğretim Üyesi profesör Paul Kivela de Türkiye'ye üçüncü kez geldiğini, buradaki insanlar arasındaki etkileşimin iyi olduğunu söyledi.

Kongrede öğrendiği çalışmaları ABD'de bilim insanlarıyla paylaşacağını anlatan Kivela, şöyle konuştu:

"Amerika'da Kovid-19 hala bizi zorlayan bir süreç. Kovid-19'un üçüncü dalgasındayız ve çoğu insan aşı olmayı reddediyor. Bunun bir hastalık olduğuna inanmıyor. Amerika'da koronavirüsü politik olarak görüyorlar ama bu hastalığı bilimsel açıdan değerlendirmemiz gerekiyor, politik açıdan değil. Kovid-19'u Türkiye iyi yönetti. Bilim adamı olarak, Türkiye'nin bu konudaki başarısından gurur duydum. Dünyadaki diğer ülkelerden daha iyiydi. Türkiye'de insan haklarına daha çok saygılılar."

Artık Kovid-19 ile yaşamayı öğrenmek gerektiğine dikkati çeken Kivela, "Uzun bir süre daha koronavirüs bizimle olmaya devam edecek. Çoğu insan aşı olmayı kabul etti ve aşılandı. Büyük bir kısmı da hastalığı geçirdi, böylece bağışıklık kazandı. Bu sebeplerden dolayı vakalar azalışa geçti." ifadesini kullandı.

"Salgına en hazır birimdik"

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Kovid-19'dan önce günlük 3 binin üzerinde giriş yapan acillerin olduğunu dile getirdi.

Yoğunluğa alışık olunca salgın sürecinde zorlanmadıklarını belirten Cander, "Kovid-19'un ilk günlerinde Avrupa'da sağlık sistemi çökme aşamasına geldi. İtalya'da, İspanya'da hatta Amerika'da böyle oldu. Neden? Çünkü onların acil servislerinde günlük 100 hastaya bakılırken bizim acil servisler 3 bin hastaya göre dizayn edilmişti. Dolayısıyla biz yıllardır kalabalık acil servisleri yönetiyorduk. O yüzden salgına en hazır birimdik." diye konuştu.