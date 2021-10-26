Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım HaberleriAna sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 23:02
Yazdır
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek

Toplum Yararına Program (TYP) 12/03/2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde düzenlenmiştir.

TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan maliyeti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bir aktif işgücü piyasası programıdır.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü, 21 ekim 2021 tarihinde tüm kamu kurumlarına bir yazı göndererek, devam eden programlar hariç olmak üzere, 01.01.2022 tarihinden itibaren TYP'nin sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde, ilgili kamu hizmetlerinin aksamasını önleyecek şekilde ve geçici süreyle desteklenmesi amacıyla uygulanacağını belirtmiştir.

İşkur, kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden hizmetlerinin bu kapsam dışında olduğunu vurgulamış, 2022 bütçe çalışmalarının yapıldığı bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının süreklilik arz eden görevlerini gerçekleştirecek personelin, kamu kurum kuruluşlarının kendi bütçeleri dahilinde planlamalarının uygun olacağı belirtilmiştir.

#Toplum Yararına Program# TYP
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı
10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı
10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 262 personel almak için ilana çıktı
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak
Diyanet, 30 ilçe müftüsü alımı için sınav yapacak

Bu Habere Tepkiniz

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
Taşıt sigortasını karşılaştırın, karlı çıkın
https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu
Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu
Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?
Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!
Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi
İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aniden kapısını açtığı araca çarpan scooter sürücü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü, scooter sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
Haftanın fırsat ürünleri (26-30)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri