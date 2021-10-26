Öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmeni darp edildi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Ekim 2021 23:10
Alınan bilgiye göre, Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.