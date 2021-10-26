Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı da açıklandı

Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Toplum Yararına Programı (TYP) 2022'de sona erecek
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Soylu, 'İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek anlattı
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Ayet yazılı konfetiler atılmıştı! Kulüp başkanından açıklama
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Kooperatif marketi de dayanamadı, ayçiçek yağı 80 lira oldu
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Tazminat kazanan işçiye şirketten 'iflas' bahanesi
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
Erdoğan, Ermenistan'la normalleşme şartını açıkladı
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
'İki doz Biontech olanlara da 1 doz TURKOVAC yapılacak'
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Gram altından 10 TL'lik düşüş
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Sayıştay mevzuata aykırı buldu: 'İnsani su hakkı' kaldırıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Benzine 28 kuruş daha zam yapıldı
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
Valilikten evi yanan çevreci ressama ilişkin açıklama
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
BDDK Başkanı: Bankacılık sektörümüz sağlam durumda
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
TBMM Başkanlığından TÜGVA açıklaması
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Milletvekili emekli maaşının 3 yıllık seyri... İşte 3 yılda yapılan zam
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
Dikkat! Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi...
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
İstihdamda gelecek yıl 1 milyon 277 bin kişilik artış hedefleniyor
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
Sanayicilerden işçilere destek: 3 ay boyunca 500 TL ek ödeme
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Bahçeli: AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun?
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
Fahrettin Altun, Çavuşoğlu'yla ilgili haberi yalanladı
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
'Kiracı, demirbaş yatırımını ödememeli'
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
MEB ilk defa uyguluyor... 09:00'da başladı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Memurların emeklilikle ilgili sıklıkla karşılaştığı 14 soru ve cevabı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalarda!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı da açıklandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) bağlı danışma kurulu, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3'te 1 oranında uygulanmasını tavsiye etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Ekim 2021 23:43
Yazdır
Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı da açıklandı

ABD'de Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) danışma kurulu, korona virüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

ABD'de Covid-19'a karşı aşılama yaşının 5'e düşmesi için ilk adım atıldı. Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, korona virüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3'te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı. Oylamada 17 lehte ve 1 çekimser oy kullanılırken, komitenin küçük çocukları Covid-19'a karşı aşılamanın yararlarının risklerden daha ağır bastığı konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Komitenin tavsiyesinin ardından FDA, 5-11 yaş grubunun Covid-19'a karşı Pfizer/BioNTech ile aşılanmasına izin verip vermeme konusunda nihai kararı verecek. FDA'nın kararının ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı bağımsız danışma komitesi, 2-3 Kasım'da toplanacak ve aşının bu yaş grubu için önerilip önerilmeyeceğini oylayacak. CDC'nin ardından son olarak, CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, komitenin tavsiyesi hakkında nihai kararı verecek. Walensky komitenin kararını imzaladığı andan itibaren ABD söz konusu yaş grubu Covid-19'a karşı aşılanmaya başlayabilecek.

"Pfizer/BioNTech aşısı 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili"

Pfizer/BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, aşının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu aktarılmıştı. Açıklamada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3'te 1'i ile aşı yapıldığı kaydedilmiş, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtilmişti.

Pfizer/BioNTech aşısının 3. doz etkinlik oranı yüzde 95.6

Pfizer CEO'su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, "Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

#3. doz# BioNTech
27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları
Ukrayna, ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
Ukrayna, ilk kez Bayraktar SİHA kullandığını açıkladı
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Fuat Oktay: Kazanımlarımızın dayanağı, bütçe disiplinimizdir
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
Bakan Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Diplomasi çözüldü, siyasi sorun devam ediyor
Diplomasi çözüldü, siyasi sorun devam ediyor

Bu Habere Tepkiniz

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Memura, 657'de yer almayan 'yazılı ikaz' cezası verildi, mahkeme iptal etti.

Antalya'da yaşanan olayda bir memura yazılı ikaz verilmiş, memurun açtığı davada idare mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, bölge idare mahkemesi de kararı onamıştır.
15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

15 bin öğretmen alımında oluşan taban puanlar

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları açıkladı.
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Üniversiteye girişte 3 alanda asgari başarı puanı şartı artırılacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartının artırılması ve bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi öngörüldü.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.
KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

KDK, eposta ile yapılan başvuruları kabul etmeyen belediyeyi haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, noter onaylı belgeleriyle eposta aracılığıyla bir mahalli idarenin kurumsal ilanına başvuran adayın elenmesini mevzuata aykırı buldu!
Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Öğretim elemanları hakkında müstafi işlemi uygulanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim elemanları hakkında müstafi işleminin uygulanmasında hukuken sakınca bulunmadığına hükmetti!
Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Vekil öğretmenlik ve yedek subaylık emekliliği nasıl etkiler?

Memurların 'vekil öğretmenlik' ve 'yedek subaylıkta' geçen dönemleri emekliliği nasıl etkiler?
Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Kalitesiz sertifikalarla öğretim görevlisi olmaya yeni YÖK Başkanı dur demeli!

Adrese teslim sertifikalarla öğretim görevlisi alımlarına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR dur demeli!
Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı ilave derece ve kademe uygulamasıyla ilgili değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi

İETT otobüsü scooter sürücüsünü ezdi

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün aniden kapısını açtığı araca çarpan scooter sürücü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen İETT otobüsü, scooter sürücüsünü ezdi. O anlar kameraya yansıdı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
İşte en çok satılan 2.el arabalar

İşte en çok satılan 2.el arabalar

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi.