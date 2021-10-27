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27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 00:00
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27 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.30/16.45/17.45/19.15/19.30)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/10.00/17.15)

KAPAT [X]

2- TÜİK, 2020 yılı çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na 28 maçla devam edilecek.

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, TFF 3. Lig'den Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.45)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.

(Atina/21.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan NIS takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.30)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla karşılaşacak.

(Leiden/21.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Macaristan'ın Sopron Basket, Galatasaray ise Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda OGM Ormanspor, Macaristan'ın DVTK, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, İsrail'in Neve David Ramla, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Polonya'nın InvestinTheWest Enea Gorzow takımını konuk edecek; D Grubu'nda Nesibe Aydın, Macar ekip NKA Universitas PEAC'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/Kayseri/17.45/Mersin/18.00/Pecs/19.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. hafta mücadelesi başlayacak.

- Bingöl Solhanspor-Halkbank, Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş, Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçları yapılacak.

(Bingöl/14.00/Ankara/15.30/18.00/Bursa/İzmir/Tokat/17.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç yapılacak, Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasından tek karşılaşma oynanacak.

10- Türkiye Halter ve Otomobil Sporları Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

11- Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

- Antrenman öncesinde kaleci Ersin Destanoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/12.00)

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