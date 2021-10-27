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Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor

Koronavirüs vakaların yüzde 35'i okulların da açılmasıyla 19 yaş altındakilerden oluşuyor. Son bir ayda, vakaların yüzde 29'u 10-19, yüzde 6'sı ise 0-9 yaşlarındakiler. Doç. Afşin Emre Kayıpmaz, çocuk ve gençlerden bir kısmının hastaneye yatacak kadar hasta olduğunu vurguladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Ekim 2021 06:40
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Çocuklar koronayı artık ağır geçiriyor

Koronavirüs salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Üstelik okulların da açılmasıyla birlikte Kovid-19 çocuk ve gençleri vurmaya başladı. Kovid-19 yenidoğan dahil olmak üzere her yaş grubundan çocuk ve genci enfekte edebiliyor. Üstelik artık çocuklar hastalığı hafif de atlatmıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir aydaki koronavirüs vakaları içinde 19 yaş ve altındakilerin oranı yüzde 35'e ulaştı.

HASTANEYE YATACAK KADAR!

Son bir aylık dönemde, Kovid-19 vakalarının yüzde 29'unu 10-19, yüzde 6'sını ise 0-9 yaşlarındakiler oluşturdu. Kovid-19'un bebek ve çocuklar dahil her yaştan insanı hasta edebildiğini belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kovid-19'a yol açan SARS-Cov-2'nin bulaşıcılığı, mutasyonlar sonucunda arttı. Bu durum, özellikle eğitim yaşamında ve sosyal ortamlarda daha fazla vakit geçiren, hareketliliği yüksek olan çocuk ve gençlerde vakaların artmasına yol açıyor" diye konuştu. Kovid-19'a yakalanan çocuk ve gençlerden bir kısmının hastaneye yatacak kadar hasta olduğunu, nadir de olsa bazılarının da hayatını kaybettiğini söyledi. Kayıpmaz, "Genellikle Kovid-19'u daha hafif geçirseler de çocuk ve gençlerin hasta olmadığına ilişkin bilgiler doğru değil" dedi.

ETKİLERİ 4 HAFTA SÜRÜYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar da Kovid-19'un çocuklarda hafif atlatıldığı bilgisinin günümüzde geçerliliğini yitirdiğini vurgulayarak "Kovid sonrası çocuk ve ergenlerde 4 haftadan uzun süre yorgunluk, uykusuzluk, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, egzersiz intoleransı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Bunun hayat kalitesi ile okul başarısını olumsuz yönde etkilediğini gösteren veriler var" dedi.

Aybike Eroğlu

#Çocuklar #ağır geçiriyor
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