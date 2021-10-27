Gıdadaki fiyat artışı takip edilecek

Gıda fiyatları yakın takibe alınıyor, yapay zeka devreye giriyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan verecek olan Erken Uyarı Sistemi kurulacak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına, tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankasının belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak, sistemin izleme sonuç raporları da gerekli tedbirlerin alınması için haftalık olarak Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarıyla paylaşılacak.

SOĞUK DEPO ZİNCİRİ DESTEĞİ

Kamuoyunun daha geniş kesimlerinin politika kararlarını anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçlar daha etkin kullanılacak ve kararlar yalın dille hedef kitlelere açıklanacak.

Fiyat dalgalanmasının önüne geçilmesi için soğuk depo zincirleri yapılmasına destek verilecek.