İSKİ'den suya yüzde 20 gizli zam

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sayıştay'ın 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği uyarısında bulunduğu belirtildi.

İSKİ'nin kararını eleştiren İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, İSKİ Genel Kurulu'nda, 'İnsani Su Hakkı' ile ilgili uygulamanın devam etmesi yönünde karar alındığını hatırlatarak, "İSKİ'nin yüzde 40 zam teklifi kabul görmeyip, genel kurul tarafından yüzde 15.62 zam yapılınca, bu sefer insani su hakkını kaldırarak gizli şekilde yüzde 20 daha zam yapmış oluyor.

Genel kurul kararına rağmen yönetim kurulu karar alıp farklı bir uygulama yapamaz" dedi.