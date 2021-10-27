Öldüren kelepçeye bozma talebi

Yargıtay, Ankara'da 6 yıl önce kalp ve tansiyon hastası olduğunu söylemesine rağmen eski haber kameramanı Yılmaz Koçyılmaz'ı kelepçeleyen ve polis aracının arkasına koyarak ölümüne neden olan polis memuru Mehmet Tuna hakkında verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. Olay, 15 Şubat 2015'te Ayaş-Ankara yolunda yaşandı. Polisler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Eski gazeteci Yılmaz Koçyılmaz, kar lastikleri olduğunu söyleyerek geçmek istedi. Polisler ile Koçyılmaz arasında tartışma çıktı. Polis memuru Mehmet Tuna, tansiyon ve kalp hastası olduğunu belirterek "İlaçlarımı almam lazım" diyen Koçyılmaz'ı kelepçeleyip polis aracının nezarethane kısmına koydu. Koçyılmaz, burada fenalaştı ve yaşamını yitirdi. Yargılama sonucu Mehmet Tuna, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı.

ZORLA KELEPÇE TAKILDI

İtiraz üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemisi (BAM) 12. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, cezayı kaldırıp sanığın beraatine karar verdi. İstinaf'ın beraat kararının temyiz edilmesiyle dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hazırlanan tebliğnamede bozma talep etti. Tebliğnamede, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilgili maddesine dikkat çekilerek, "Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez" ifadeleri hatırlatıldı. Tebliğnamede, ilgili madde ışığında hayatını kaybeden gazeteciye zorla kelepçe takıldığına vurgu yapıldı.

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Tebliğnamede, polis memurunun insan hakları normlarına aykırı tutum ve davranışlar sergilediği, memuriyet yetkisini yasaya uygun şekilde kullanmadığı, keyfi tutum ve davranışlar sergileyip haksız gözaltı işlemi uygulayarak ölüme neden olduğu aktarıldı. Bu nedenle polis Tuna'nın cezalandırılması gerekirken; olumsuz, orantısız davranışı yok sayılarak, kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesinin yasaya aykırı olması nedeniyle hükmün bozulması istendi.

MEVLÜT HASGÜL