5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 4 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 100 personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 2 kasım 2021
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021
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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 kasım
Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021
Alaaddin Keykubat Üniversitesi ilanı için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı