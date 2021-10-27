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5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 4 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Ekim 2021 08:00
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5 Kamu Kurumu toplamda 243 personel almak için ilana çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 100 personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 2 kasım 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız

İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021

Uludağ Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021

Boğaziçi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 12 kasım

Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 kasım 2021

Alaaddin Keykubat Üniversitesi ilanı için tıklayınız

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4 Kamu Kurumu toplamda 102 personel almak için ilana çıktı

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#Meteoroloji#büro personeli#kpss#akademik personel
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