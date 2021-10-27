'Hukuk mezunu olmayan dekanlar konusunda YÖK ile görüşüyoruz'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haber Global'de canlı yayınlanan "Az Önce Konuştu" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gül, hukuk fakültelerine farklı fakülte mezunlarının dekan olarak görevlendirildiği iddiasına ve bu iddialardan rahatsızlık duyup duymadığına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Çok rahatsız ediyor. Bu konuda da takip ediyoruz. YÖK ile de görüşüyoruz. Teknik birtakım zorluklar, geçici olduğu ya da orada öğrenci olmadığı için yani açılmış ama öğrenci yok gibi hususlar geliyor. Türkiye'de hukukun nitelikli ve kaliteli olmasının temel yöntemi, sebebi nitelikli hukukçu yetiştirilmesidir. Bu konuda bizim YÖK ile yoğun temaslarımız, kalitenin artmasına yönelik çok yakın takibimiz oluyor. Israrla bunun takibini de sürdüreceğiz."