MEB'den yöneticilerin ek ders ücretine dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında Cumartesi ve Pazar günleri DYK kapsamında ders veren yöneticilere hem yöneticilik görevinden hem de ders görevinden dolayı ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği yönündeki soruyu cevapladı.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bu durumda sadece bir yöneticinin ek ders ücretinin birlikte ödenebileceğini ve söz konusu yöneticinin diğer eğitim kurumlarında DYK kapsamında ders okutmalarının mümkün olmadığını belirtti.

İşte resmi yazı: