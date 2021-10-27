Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile 125 bin 768 kişi kamu görevinden ihraç edildi.

Kamu görevinden ihraç edilenlerin yapılan işleme karşı başvuru mercii olarak OHAL İnceleme Komisyonu kurulmuş ve Komisyon tarafından, görevden ihraç edilenlerden 101 bin 058 kişinin başvurusu reddedildi, ve halen 11 bin 544 kişinin inceleme işlemleri devam etmektedir.

Başvurusu reddedilen kişiler OHAL İnceleme Komisyonu'nun red kararını idari yargıya taşıdılar. Önce idare mahkemesi, ardından bölge idare mahkemesine başvuru yapıldı, ancak bu hususta idari yargının en üst mercii olan Danıştay'dan herhangi bir karar çıkmamıştı.

Geçenlerde HSK tarafından kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ soruşturmasında takipsizlik alan eski hakim hakkında Danıştay ilk defa işlemin iptaline ve eski hakimin görevine iadesine kararı verdi. Danıştay'ın bu kararı, FETÖ soruşturması sonrası kamu görevinden ihraç edilen bir kamu görevlisinin göreve iadesi yönünde verdiği karar, idari yargının en üst mercii Danıştay olması nedeniyle idare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri için emsal teşkil edecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Danıştay'ın oybirliğiyle vermiş olduğu kararın gerekçesi incelendiğinde, Davacı'nın FETÖ ile iltisak ve irtibatı olduğuna ilişkin yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Davacı'nın ByLock kullanıcısı olmadığı, Bank Asya'da hesabı bulunmadığı, örgüte müzahir dernek ve şirketlerde bir kaydına rastlanmadığı ve örgütün tepe yönetimi ile irtibatının tespit edilmediğine dikkat çekildi. Ayrıca Arif Z. Hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

Danıştay'ın bu kararı FETÖ soruşturmalarında takipsizlik ve beraat alanların kamu görevine dönüp dönemeyeceği açısından, takipsizlik ve beraat kararı alıp halen idare veya bölge idare mahkemelerinde davaları derdest olan dosyalar için yol gösterici nitelikte olabileceği değerlendiriliyor.

Danıştay'dan, ihraç edilen hakimler için ilk iade kararı