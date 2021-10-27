Belediye ihalesinde yolsuzluk, belediye personeli dahil 15 gözaltı
Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddiasıyla aralarında belediye personelinin de olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Ekim 2021 09:45
İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında polis sabah çeşitli adreslere baskınlar yaptı. Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ilk etapta 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.