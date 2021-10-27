KİT'lerdeki personelin karşılaştığı 10 soru ve cevabı

KİT'lerdeki sözleşmeli personelin uygulamada sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 10 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ücret ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- 399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmeli personeline vekalet ücreti ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2021'de atananlar için de uygulanacak mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- KİT'lerde başarı ücretine ne zaman hak kazanılır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Özel sektörde geçen çalışmalar, KİT sözleşmeli personelinin yıllık izninde dikkate alınır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- 1 derece, KİT'teki 399'a tabi sözleşmeli personele nasıl uygulanır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- 399'a tabi sözleşmeli personelin maaş hesabı nasıl yapılmaktadır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.