Çorum'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

MEB'de mevzuatta olup uygulamada olmayan, uygulamada olup mevzuatta olmayan 6 konu

Bu yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı özelinde uygulanan mevzuatta yer almasına rağmen uygulamada olmayan konular ile uygulamada olmasına rağmen mevzuatta olmayan konulara yer verilecektir.