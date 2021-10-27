Jandarmanın çalışmasıyla 177 internet sitesine erişim engeli getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık, yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis ve terör propagandası gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 177 internet sitesine, mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı aldırıldı.