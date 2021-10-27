2021-EUS tercih işlemleri alınacak
ÖSYM internet sitesinden EUS tercih işlemlerinin yapılacağını duyurdu.
DUYURU
(27 Ekim 2021)
2021-EUS: Tercihlerinin Alınması
2021 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) tercih işlemleri, 27 Ekim - 04 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 04 Kasım 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Ekim 2021 günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-EUS Kılavuzu
2021-EUS Tercih Bilgileri ve Tablolar
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri