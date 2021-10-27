Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 13:07
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 545,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.617,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|545,80
|546,00
|545,60
|545,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.597,00
|3.618,00
|3.596,00
|3.617,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|498,00
|502,00
|498,00
|502,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.515,00
|3.535,00
|3.514,00
|3.534,00
|Yarım Ziynet
|1.758,00
|1.768,00
|1.757,00
|1.767,00
|Çeyrek Ziynet
|879,00
|884,00
|879,00
|884,00