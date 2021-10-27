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5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde 5 yaş grubu için yeni yol haritasını açıkladı, "Anaokullarının 5 yaşındakiler için zorunlu hale getirilmesine yönelik plan ve bütçe çalışması yapıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 12:21
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5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefine ilişkin soruları yanıtladı.

Özer, göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkan farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizdiğini hatırlattı.

Bakan Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok dikkat edecekleri konunun da okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkat çekti.

"5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78"

Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi halinde ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.

Okul öncesi eğitimde önemli gelişmeler yaşandığına, okul öncesi eğitime erişimin özellikle 5 yaşta yükseldiğine dikkati çeken Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 78. Ancak 3 yaş grubunda yüzde 14; 4 yaş grubunda ise yüzde 35'ler seviyesinde" bilgisini verdi.

Bu yaş grubunda okullaşma oranlarına ilişkin yeni hedefler koyduklarının altını çizen Özer, "2022 sonuna kadar 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'ten yüzde 70'lere, 5 yaştaki okullaşma oranını ise yüzde 78'den yüzde 90'ların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

3 bin yeni anaokulu yapılacak

Mahmut Özer, Türkiye genelinde 2 bin 800 dolayında bağımsız anaokulunun bulunduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığımız Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak. Böylece mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımızı ise 800 bin öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız" dedi.

Tüm bu çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefinin hayata geçirilmesi yolunda gerekli alt yapıyı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 2023 yılında ise hedefimiz, 4 ve 5 yaşta okul öncesi eğitime erişimi yüzde 100'e çıkarmak. Dolayısıyla 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz. Şu anda bağımsız anaokulu ve ana sınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız. Böylece okul öncesi eğitim kapasitesinde yüzde 100'lük bir artışı sağlamış olacağız."

"Okullar arasında fark kalmayacak"

Yeni planlamada okul öncesi eğitimde en fazla yatırım yapılacak ilin İstanbul olduğuna değinen Özer, İstanbul'daki şu anda 157 bağımsız anaokulunun yanı sıra 750 yeni anaokulu yapılacağını ve böylece bu ildeki bağımsız anaokulu sayısının 157'den 907'ye çıkarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirecekleri İstanbul'daki çalışmanın ilk etabında 100 yeni anaokulunun yapım sürecinin başladığını hatırlatan Özer, arazileri belirlenin projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Bakan Özer, okul öncesi eğitim hizmetini, öğrencilerin mesafe olarak çok daha kolay ulaşabilecekleri, gerektiğinde ise butik şeklinde okul açarak vereceklerini belirterek, "Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynı standartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

5 yaşa ilişkin hangi hedefler var?

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında, fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanmasına ilişkin hedefler yer aldı.

Fırsat eşitliği temelinde tüm kademelerde eğitime erişimin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacak.

Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak, atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımına öncelik verilecek.

40 bin yeni ana sınıfı açılacak

Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak.

Dezavantajlı 3 bin ailenin çocuklarına, 52 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük eğitim takviminin olduğu Benim Oyun Sandığım seti dağıtılacak ve setin uygulaması okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle takip edilecek.

Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu yerlerdeki 176 okul öncesi eğitim kurumu ve halk eğitim odasına donatım, kırtasiye ve materyal desteği sağlanacak, bu kurumlardaki öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler düzenlenecek.

Güvenli, ekonomik, estetik, yüksek mimarili okul binaları

Programda ayrıca çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının oluşturulması için yeni hedeflere de yer verildi. Bu doğrultuda, eğitim yapıları, teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak.

Okul binaları için 40 avan projesinin uygulama projeleri hazırlanacak. Tarihi okul binalarının korunmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla 7 farklı eğitim yapısı için proje çalışması ile afet riski taşıyan 1500 eğitim binasını güçlendirme çalışması yapılacak.

#meb# Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer# Mİlli Eğitim Bakanlığı
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