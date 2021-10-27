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Fuat Oktay'dan 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek göstergeyle ilgili bir sorunun da bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3600 ek gösterge konusunda ilk adımı hükümetimiz atmıştır. Bu husustaki çalışmayı da yine hükümet olarak Cumhur İttifakı ile birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 11:19
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3600 ek gösterge konusunda ilk adımı hükümetimiz atmıştır. Bu husustaki çalışmayı da yine hükümet olarak Cumhur İttifakı ile birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

2022 yılında engelli vatandaşların istifadesine sunulmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilen bütçenin 22,7 milyar lira olduğunu belirten Oktay, bu konuda 2021 yılına göre yüzde 22 oranında bir artışın bulunduğunu belirtti.

Oktay, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı her zorluğun aşılması için çalışmalarını sürdürmekte. 2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısı 2021 Eylül ayı itibarıyla 58 bin 520'ye ulaşmıştır. Kamuda engelli memur istihdamında 10 katı aşan bir artış sağladık." diye konuştu.

"Esnafa yeterince destek sağlanmıyor." eleştirisinin bulunduğunu da dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımıza gelir kaybı ve kira desteği kapsamında sağlanan destek tutarı toplamı 4,6 milyar lirayı, diğer hibe destekleri kapsamında sağlanan destek tutarı ise 4,3 milyar lirayı aşmış olup, esnaf ve sanatkarımıza bu kapsamda aktarılan toplam kaynak 9 milyar düzeyindedir. Öte yandan pandeminin başladığı 2020 yılında Türkiye genelinde 984 bin 937 esnaf ve sanatkara toplam 42,6 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 2021 Eylül ayı sonu itibarıyla 162 bin 433 esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi tutarı 22,2 milyar liradır."

2020 yılında Türkiye genelinde tescil işlemi yapılan esnaf ve sanatkarların sayısının 365 bin 533 olduğunu bildiren Oktay, faaliyetine son veren esnaf ve sanatkarın sayısının ise 99 bin 588 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Oktay, 2021 Eylül ayının sonunda ise 210 bin 187 esnaf ve sanatkarın faaliyete başladığını, 71 bin esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine son verdiğini dile getirdi.

Oktay, "1 Mart 2020-30 Eylül 2021 döneminde faaliyete başlayan esnaf ve sanatkarın sayısı 519 bin 344, faaliyetlerine son veren esnaf ve sanatkar sayımız ise 152 bin 48 olarak gerçekleşmiştir. Verilerde de görüldüğü üzere esnaf ve sanatkarlarla ilişkin olarak önceki yıllarda da olduğu gibi pandemi döneminde de terkin sayılarının üzerinde tescil işlemi gerçekleşmiştir." dedi.

Tarımsal desteklemelere ilişkin bilgi veren Oktay, "2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere, verim kaybı yaşanan tarım alanları için dekara 30 ila 100 lira olacak şekilde alan bazlı verim kaybı desteği verilecektir." açıklamasını yaptı.

Kadın hakları ve kadına karşı şiddetle mücadele çerçevesinde eleştirilerin bulunduğunu aktaran Oktay, "Ülkemizde kadın haklarını teminat altına alan, günün şartlarına hızla adapte olabilen güçlü bir hukuk sistemimiz vardır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin yol haritamızı belirlediğimiz 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 temel hedef, 28 strateji, 227 faaliyetten oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı'nı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe koyduk. Kadına şiddetle mücadelemize hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- 3600 ek gösterge üzerindeki çalışmayı 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız

3600 ek göstergeyle ilgili bir sorunun da bulunduğunu dile getiren Oktay, "3600 ek gösterge konusunda ilk adımı hükümetimiz atmıştır. Bu husustaki çalışmayı da yine hükümet olarak Cumhur İttifakı ile birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili bir soruyu hatırlatan Oktay, AK Parti hükümetlerinin her zaman asgari ücretlinin yanında olduğunu belirtti.

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Asgari ücretin; devlet, işçi ve işveren kesimlerinin temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini dile getiren Oktay, 184,25 lira olan net asgari ücreti 15 kat artırarak 2021 yılında 2 bin 825 liraya çıkardıklarını belirtti.

Oktay, "İşçimizi enflasyona ezdirmedik. Aynı dönem için reel olarak yüzde 136'lık bir artış gerçekleştirdik. İşçimizi, memurumuzu, çalışanımızı bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Vergi harcamaları vatandaşa destek amacıyla kullanılıyor"

"335 milyar liranın para babalarına gittiği, bütçede yer alan vergi harcamalarının para babalarına avantaj sağladığı." şeklinde bir eleştiri yapıldığını ifade eden Oktay, vergi harcamalarının üretime, istihdama, yatırıma, toplumun bütün sosyal kesimlerine olmak üzere 84 milyon vatandaşa destek amacıyla kullanıldığını belirtti.

"Bugüne kadar 155 milyar dolar sözleşme bedeli olarak KÖİ gerçekleştirildiği, 77 milyar doların bunun için harcandığı, 77 milyar dolara karşılık 155 milyar dolarlık gelirden vazgeçildiği" yönünde bir eleştiri bulunduğunu dile getiren Oktay, sözleşme bedelinin, sıfırdan yapılan projelerin yatırım bedeliyle işletme hakkı devredilen mevcut yatırımlar için özel sektörden alınan bedelin toplamından oluştuğunu söyledi. Oktay, "Diğer bir ifadeyle kamunun değil özel sektörün ödeyeceği tutarı ifade etmektedir." dedi.

Oktay, "155 milyarlık sözleşme bedelinin 77 milyar doları yatırım olarak özel sektör tarafından tamamen özel sektör finansmanıyla yapılmış, geriye kalan 78 milyar doları ise özel sektörden devlete ödenen veya ödenecek miktardır. Yani 155 milyar dolardan vazgeçilmemiş, aksine hem 77 milyar dolar yatırım devletin cebinden çıkmamış hem de üzerine devletin cebine 78 milyar dolar girmiştir." değerlendirmesini yaptı.

"Ağustos itibarıyla hangi dernek ve birliklerin devlet bütçesinden desteklendiği" sorusunun yöneltildiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki değerler tarafından kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere yardım amacıyla toplam 587,3 milyon liralık ödeme yapılmıştır. Bu ödemelerin yaklaşık 257,5 milyon liralık kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yunus Emre Vakfına ödenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bu kapsamda 201,8 milyon lira ödenmiş olup bu ödemelerin 163 milyon lirası Yeşilay'a ve 38,8 milyon lirası Kızılay'a yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığınca toplam 55,6 milyon lira yardım yapılmış olup, söz konusu yardımlar gençlik projeleriyle amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve uluslararası spor organizasyonlarına ilişkin ödemeleri kapsamaktadır. Kalan kısım ise kamu kurumları tarafından görev alanlarıyla ilgili dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yardım amacıyla kullanılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili yorumların bulunduğunu söyleyen Oktay, "Özellikle orada ifadesi geçen inanç farklılıkları ve mezheplere göre ayrımcılık yapılarak vatandaşlar arasında nifak tohumları ekilmesini biz doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

- "Gocunmak hakaret içermiyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın öğrenci burs ve kredilerine ilişkin açıklaması sırasında sarf ettiği "Niye bununla gurur duymuyorsunuz da gocunuyorsunuz." sözlerine tepki gösterdi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "gocunmak" kelimesinin hakaret içermediğine dikkati çekti.

Daha sonra HDP ve İYİ Partili milletvekilleriyle bazı CHP'li milletvekilleri komisyon salonundan ayrıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ardından, müzakereler sırasında hatiplerin birbirlerine hakaret etmemeleri kaydıyla farklı fikirleri dile getirebileceğine işaret etti. Yılmaz, bu bağlamda "gocunmak" kelimesinin "Bir şeyden alınmak" anlamına geldiğini belirterek, bu kelimenin herhangi bir hakaret içermediğini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sorulara vereceği yanıtların, konuşmasından önce metin olarak haber ajanslarına gönderildiğini" iddia ettiğini aktararak, "Böyle bir durum söz konusu değil tabii. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ekibinden arkadaşlar, bir destek dokümanını basından bazı arkadaşlarımızla paylaşmışlar. Kapanışta değinilebilecek konular şeklinde bir metin. Araştırdım, hiçbir şekilde yayınlanmış bir metin değil. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın konuşması o metinle örtüşmüyor. Basından arkadaşlarımızın da bu konularda daha dikkatli davranmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Komisyonda, görüşmelerin ardından 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edildi. Daha sonra bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin birinci ve ikinci maddeleri okundu.

(Bitti)

#2022 yılı bütçesi# Fuat Oktay
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