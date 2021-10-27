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Mobil abone sayısının gelecek yıl 85,8 milyona ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2021 11:32
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Mobil abone sayısının gelecek yıl 85,8 milyona ulaştı

AA muhabirinin, "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgiye göre, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün gelişimi, bu sektörün gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) yapacağı doğrudan katkının yanı sıra diğer sektörlerin gelişimi için de kritik öneme sahip bulunuyor.

Altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere altyapı işletmeciliği alanında haziran ayı itibarıyla 158 alternatif işletmeci yetkilendirildi. Bu işletmecilerden kendisine ait fiber altyapıya sahip olanların fiber optik kablolarının toplam uzunluğu bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 11,4 artarak 100 bin 334 kilometreye ulaştı. Yerleşik işletmecinin fiber optik kablolarının toplam uzunluğu bir yıl içinde yüzde 9,8 artarak haziran ayı sonunda 345 bin 56 kilometre oldu.

- 4,5G hizmeti aktif abone sayısı 57,3 milyona ulaştı

Haziran itibarıyla mobil haberleşme hizmetlerini kullanan toplam abone sayısı 84,6 milyonu bulurken 2016'da sunulmaya başlanan 4,5G hizmeti aktif abone sayısı aynı dönemde 57,3 milyona ulaştı. Mobil abone sayısının gelecek yıl 85 milyon 768 bine yükselmesi bekleniyor.

Haziran 2020 itibarıyla 63,1 milyon olan toplam mobil geniş bant abone sayısı yüzde 8'lik artışla bu yılın aynı ayında 68,3 milyona yükseldi. Toplam geniş bant abone sayısı da yıllık yüzde 9,3 artış göstererek haziranda 85,7 milyon olarak kayıtlara geçerken gelecek yıl 90 milyona yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin küresel uydu haberleşme pazarındaki ağırlığını artırma politikasına paralel olarak hem televizyon yayıncılığı hem de veri iletişimi için kullanılmak üzere Türksat 5A uydusu hizmete alınırken Türksat 5B uydusunun yörünge testleri sürüyor.

Yerli uydu üretimine yönelik çalışmalar kapsamında Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'nın fırlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Elektronik haberleşme sektöründe uydu haberleşmesinin tamamlayıcı rolüne ilişkin güncel gelişmeler ülke menfaatleri doğrultusunda takip edilirken alçak yörünge uydularının geniş bant internet hizmeti sunumu amacıyla kullanımının olası etkileri araştırılıyor.

- Teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaların yüzde 51,89'u BİT alanında faaliyette

Eylül ayı itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 6 bin 979 firmanın yüzde 51,89'u BİT alanında faaliyet gösteriyor. 219 özel sektör Ar-Ge merkezi ve 7 tasarım merkezinde de BİT alanında çalışmalar yürütülüyor.

Siber güvenlik sektörü, hem ekonomik boyutu hem de ulusal güvenlikle yakın ilişkisi nedeniyle kritik öneme sahip bulunuyor. Siber güvenlik sektörünün gelişmesini ve bütünleşmesini temin etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü iş birliğiyle geniş katılımlı bir sektör ekosistemi oluşturuldu. Üniversitelerin de ekosisteme dahil edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalarla siber güvenlik alanındaki münferit Ar-Ge faaliyetlerinin ve girişimlerin bütünleşik yapıda, iş birliğine dayalı olarak geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokolle her iki kurumun da yürütücüsü olduğu kümelenmeye dahil olan 184 firma, bu ay itibarıyla 274 ürün ve 417 hizmetle faaliyet gösteriyor.

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