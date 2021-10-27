Konuttan alınan vergiler yeniden düzenlenecek

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

AA muhabirinin, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yapısının korunması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında etkin bir şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmayı destekleyecek.

Maliye politikası para politikası hedefleriyle uyumu da gözetecek şekilde Türkiye'nin büyüme potansiyelinin artırılmasına, ekonomik refahın kapsayıcı ve sürdürülebilir biçimde bölüşümüne, cari açığın sürdürülebilir seviyede tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacak.

Program döneminde yatırımların ve harcama programlarının etkinliği artırılacak, kamu gelir kalitesi iyileştirilecek ve kamu borcunun milli gelire oranı sürdürülebilir düzeylerde tutulacak.

Kamu mali yönetiminde harcamaların sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarıyla finanse edilmesini teminen vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gözetilerek vergi mevzuatının gözden geçirilmesi, verginin tabana yayılması, gönüllü uyumun artırılması ve mükellef hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

- Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek

Programda, bu kapsamda belirlenen politika ve tedbirlere de yer verildi.

Buna göre, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi, kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesine yönelik olarak harcama gözden geçirmeleri yapılacak, harcama programlarının uygulama süreçlerinde etkinlik artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

- Döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılacak

Mali disipline katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezi yönetim bütçe kapsamı genişletilecek.

Döner sermayeli işletmelerin 2022 yılından başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.

- Etkin olmayan teşvikler kaldırılacak

Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilerek etkin olmayan uygulamalar kaldırılacak, plan öncelikleri çerçevesinde yapısal düzenlemeler yapılacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli kaldırılacak. Vergisel teşvikler gözden geçirilerek vergi harcaması nitelikli olanlar ve vergisel etkileri tespit edilecek.

- Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı 2022'de hazırlanacak

Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacak.

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

Söz konusu vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek.

Vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik araştırma, risk analizi, değerlendirme ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecek.

Bu kapsamda, 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı, 2022 yılı içerisinde hazırlanacak.

2020-2021 yıllarına ilişkin makro ve sektörel düzeyde kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülecek.

Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'nin kapasite ve kabiliyetleri, belirlenecek sektörlere ilişkin sektörel risk analizi yapılmasına imkan sağlayacak şekilde geliştirilecek.

Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak.

- Gayrimenkul alım satım değerinin belirlenmesinde yeni sistem

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek.

Bu çerçevede ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturacak.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileri ile tutulacak.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi tamamlanacak.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için e-belge, e-imza, e- arşiv, e-fatura gibi yeni teknolojik imkanlara sahip, muhasebe odaklı bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacak.